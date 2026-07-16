新西蘭港人車禍亡｜當地提小心「黑冰」　駕駛時遇上它可以怎辦？

中國駐新西蘭駐克賴斯特徹奇（基督城, Christchurch）總領事館公報指，當地時間7月15日上午，南島皇后鎮附近卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road）發生嚴重交通事故，一名香港人喪生。



領事館又提醒，新西蘭南島冬季天氣多變，路面濕滑，時有「黑冰」，自駕遊客務必提高安全意識。到底「黑冰」（Black Ice）是什麼？港人駕駛罕有遇上「黑冰」，而一旦遇上又有什麼要留意？此文綜合新西蘭駕駛網站相關資訊，解釋「黑冰」為何危險。



新西蘭南島皇后鎮附近卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road）。（The Tourism New Zealand website newzealand.com ）

黑冰是什麼？為何危險？

黑冰（Black Ice）非黑色，而是一層薄而透明的冰，通常在攝氏0°C左右形成。通常出現在晴朗而寒冷早上，若前一晚有濕氣或小雨，路面會結出近乎看不見的薄冰。

黑冰常見地點在哪?

．橋面

．山路

．隧道口

．濕氣重及地勢低地方

冬季在新西蘭駕駛須小心的危險有什麼？

．黑冰：透明無色易至致誤判路況。

．濃霧：影響視線。

．擋風玻璃結冰：視野模糊致誤判。

遇上黑冰怎麼辦?

．減速慢行。

．與前車保持安全距離。

．打開危險警告燈提醒其他駕駛者。

．若遇事故或造成人員傷亡或重大財產損失，請撥打111，並按照指示​盡所能提供資訊。

．保持冷靜。

中國駐新西蘭駐克賴斯特徹奇（基督城, Christchurch）總領事館提醒如遇緊急狀況，請第一時間撥打：

新西蘭警報/急救電話：111

外交部全球領保專線：+86-10-12308或+86-10-65612308

駐基督城總領館領保電話：0064-3-3411016（新西蘭境外撥打）、03-3411016（新西蘭境內撥打）