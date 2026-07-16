欖球員涉酒吧觸碰女子　被捕後在警署激動毀門閂　就兩罪罰1.2萬

薩摩亞籍欖球員涉在中環一間酒吧摸女子腰，被捕後在警署情緒激動，涉毀壞羈留處的門閂，他被控非禮和刑毀罪（ESCC 93/2026）。他早前已承認刑毀，今（16日）就非禮罪在東區裁判法院被裁決，裁判官朱文瀚認為女事主轉身，導致被告的手碰到其腰，但指被告不應摸陌生女子的腰部，故裁定非禮罪不成立，但普通襲擊罪成。被告求情稱犯案與其本性不符，他亦無意破壞警署門閂。朱官就兩罪判被告罰款1.2萬元。



破壞門閂須賠償100元

被告Solomona Penesa Faizal，33歲，中國香港欖球總會（欖總）15人男子欖球代表隊運動員，承認於2025年9月28日；在中區警署臨時羈留處，損壞香港警務處的門閂，控方早前已就此申請要被告賠償100元。他另被控同日較早前在中環一酒吧涉非禮女子X，但經審訊後只被裁定普通襲擊罪成。

被告SOLOMONA PENSA Faizal經審訊後被裁定非禮罪不成立，但普通襲擊罪成。(陳曉欣攝)

認為被告的手並無下滑動作

裁判官朱文瀚裁決指，女事主X的證供與閉路電視片段不相符，片段可見被告有觸碰X的腰間，X即時揚手轉身，但被告的手沒有下滑動作。至於X指被告摸她後得意地笑，朱官卻稱在片段見到被告神情嚴肅。朱官認為，X轉身的動作，或導致被告的手意外觸碰到她的臀部，認為被告無非禮意圖，裁定他非禮罪脫，改判普通襲擊罪成。

求情稱沒有想過會弄壞警署的門

辯方求情指，被告是職業欖球運動員，月入約4萬元，他原定明年代表港隊參加欖球世界盃，因本案暫停訓練。他公餘時間熱心公益，在國際十字路會等機構幫忙。辯方形容，被告案發時對X的舉動過於友善，另外他沒想過會弄壞警署的門柄，當時已即時道歉，望法庭就兩罪判處罰款。

朱官接納被告犯案不符其品格，襲擊不屬於最嚴重類別，損毀警署門柄較嚴重，就兩罪各判罰6000元，另向政府賠償100元。

羈留時情緒激動曾踢門閂

被告早前承認的案情指，他當日因涉非禮被捕並帶到警署，他在羈留期間情緒激動，數度用頭及身撼動，及腳踢門閂，導致門閂變形，一名警長啟動隨身攝錄機拍下情況。被告警署內再被捕，並無無心犯案，下次不會再做。