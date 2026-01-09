薩摩亞藉欖球員疑酒吧非禮　並涉毀中區警署門閂　准保釋押後訊

薩摩亞藉欖球運動員涉在去年9月，於中環酒吧BAR Bobby’s Rabble非禮，以及刑事毀壞中區警署臨時羈留所的門閂，被控猥褻侵犯及刑事損壞罪。案件今（9日）在東區裁判法院提堂，辯方表示仍需時閱讀有關文件，主任裁判官張志偉應辯方申請，將案件押後至3月6日再訊。被告准以500元現金保釋。



被告SOLOMONA PENSA Faizal（33歲，欖球運動員）被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年9月28日，在香港中環雲咸街46號至48號雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯另一人，即X。

被告SOLOMONA PENSA Faizal 是薩摩亞欖球員。(陳蓉攝)

另涉同晚毀中區警署羈留室門閂

他另被控1項刑事損壞罪，指他於上述同月同日，在香港上環中港道2號中區警署臨時羈留處1號無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂 ，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被 損壞。

案件編號：ESCC93/2026