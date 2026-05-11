薩摩亞籍欖球員認撼踢警署門閂至變形　但否認酒吧非禮女子6.26審

中國香港欖球總會（欖總）15人男子欖球代表隊的薩摩亞籍成員，去年9月涉在中環一間酒吧非禮女性朋友，被捕後又在破壞警署臨時羈留處的門閂，被控非禮和刑毀兩罪。他今（11日）在東區裁判法院，承認刑毀警署門閂，但否認非禮，裁判官高偉雄排期在6月26日就非禮罪審訊，被告續准保釋。



被告認刑毀罪控方要求賠償100元

被告Solomona Penesa Faizal（33歲，欖球運動員），承認於2025年9月28日；在中區警署臨時羈留處1號，無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。控方就此罪申請100元賠償令。

被告SOLOMONA PENSA Faizal承認刑毀警署門閂，但否認曾非禮女子X。(陳曉欣攝)

被告SOLOMONA PENSA Faizal認在中區警署拘留時，毀壞警署內的一道門閂。（黃偉民攝）

否認雲咸街酒吧非禮X

被告另否認1項非禮罪，指他於2025年9月28日在中環雲咸街雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯X。控方透露有3名證人，申請在X作供時設特別通道和屏風。被告方有1至3名證人。裁判官高偉鴻雄排期於6月26日審訊，被告續准保釋。

認被關中區警署時撼及踢門閂至變形

被告承認的刑毀案情指，被告與女事主X認識，被告與X發生了一事，二人對質，有人報警處理。被告被押到中區警署，期間他在羈留室內情緒激動，數度用頭部和身體撼動，又腳踢門閂導致變形。一名警長開啟隨身攝錄機拍攝，被告因刑毀被捕，在警誡下稱無心犯案，下次不會再做。

案件編號：ESCC 93/2026