地盤禁煙｜建造商會發指引　工地人員吸煙即炒　培訓後始可再受聘

大埔宏福苑大火慘劇，聆訊揭有工人在竹棚吸煙，觸發政府立法禁止在地盤內吸煙，明日（17日）生效。香港建造商會今（16日）發布《建造業工地禁煙實務指引》，建議三類工程的承建商透過平面圖，清晰界定禁煙範圍，並在法例訂明罰則外，再增懲處，例如採用記分制，若工友被發現違規吸煙，會被即時被記15分，並即時離開工地，其後需完成培訓或參與戒煙計劃，方可申請重返工作。



香港建造商會會長廖聖鵬指，法例無灰色地帶，所有在工地的人士均需遵守禁煙令；一般市民大眾不可隨便進入工地，故不存在不小心犯規的問題。



香港建造商會今（16日）發布《建造業工地禁煙實務指引》。（董素琛攝）

指引列明承建商清晰標示工地禁煙範圍

《實務指引》就三類工程提出建議，包括設圍板或明確出入口的新工程、改動及加建工程；無明確工地界線的道路、渠務和斜坡等工程，及在現有樓宇、商舖或公眾地方進行的裝修和維修工程。指引建議，承建商可透過平面圖、圍欄、水馬、告示或其他清晰標示，界定禁煙範圍。

工地可應用閉路電視、智能監控設備等監察

指引提出具備條件的工地可應用閉路電視、智能監控設備等，彌補人力巡查的限制；定期安排戒煙講座。

倡採用記分制 工友被發現吸煙被記15分、立即離開工地

此外，在法定的罰則外，設定違規吸煙的罰則，例如採用記分制，若工友被發現違規吸煙，須即時被記15分，並要求立即離開工地，其後必需完成外間安全培訓及參與戒煙計劃，方可申請將評核分數升至5分並重返工作。

商會表示，指引不是法律，非硬性指標，已與勞福局、發展局等溝通，達成大致共識。

建造商會會長廖聖鵬（中）表示，法例不存在灰色地帶。（董素琛攝）

建造商會會長：工友煙癮起必須到地盤外位置吸煙

建造商會會長廖聖鵬指，地盤禁煙不存在灰色地帶，所有在地盤範圍內的人都需遵守禁煙令，若工友覺得煙癮難耐，唯一的方法便是地盤外位置吸煙。

被問及若市民不小心走進地盤吸煙，會否被罰款，他指出入地盤有明確規定，須有註冊證才可，理論上一般市民大眾不能隨便進入。

廖聖鵬：坐飛機10幾個鐘頭唔吸煙會有好大問題呢？

廖聖鵬續指，一個前線人員一天在地盤工作的時間不會太長，間中會有休息及吃飯時間，他以坐長途飛機作比喻，「其實係咪10幾個鐘頭唔吸煙會有好大問題呢？絕對唔係！」

法例將在明日實施，廖聖鵬表示，在過去數月，本港的建築地盤絕大部份已經禁煙，不認為在法例實施初時會出現很大問題，「有啲朋友喺地盤吸煙俾人影到，上晒網俾人網報都係咁啦，我諗喺地盤吸煙呢樣嘢喺過去幾個月，唔係一個常態。」

香港建造商會副會長李家粦認為「篤灰」並非壞事，可幫助執行禁煙。（董素琛攝）

建造商會副會長：「篤灰」並非壞事 幫助執行禁煙

部份地盤為舉報吸煙者提供獎賞，被問及會否造成「篤灰」的風氣。香港建造商會副會長李家粦認為，「篤灰」並非壞事，「房屋署都鼓勵公屋嘅居民去舉報，呢個都幫助禁煙嘅執行。」