地盤禁煙懶人包｜地盤範圍切勿吸煙！今起違者罰多少？可否舉報？

立法會周三（15日）通過有關地盤全面禁煙、涉及3項附屬法例的決議案，今日（17日）生效，違例吸煙定額罰款3,000元。新法例引來不少憂慮，何謂地盤、市民路過食煙會否「中招」？大維修期間居民可否在單位內食煙？若見到有工人在地盤食煙，可否舉報？一文看清。



地盤全面禁煙法例今日生效，違例吸煙定額罰款3,000元。有地盤五月初已貼出告示，表明在嚴禁在地盤吸煙，違者罰款5,000元，即時解僱。（譚曉彤攝）

立法會早前通過有關地盤全面禁煙、涉及3項附屬法例的決議案，今日生效，違例吸煙定額罰款3000元。（資料圖片／梁鵬威攝）

地盤全面禁煙法例今日生效，違例吸煙定額罰款3,000元。有地盤五月初已貼出告示，表明在嚴禁在地盤吸煙，違者罰款5,000元，即時解僱。（譚曉彤攝）

地盤禁煙何時生效？何時執法？

勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，當局在7月17日法例生效當日便會執法，包括不事先通知地盤負責的突擊巡查，亦不會設立任何緩衝期和警告期。舉證方面，如果有工人違規吸煙的相片、影片作為證明，能辨別違規者的樣貌身份、事發地點和時間，例如地盤出入紀錄等，證據齊全就會執法。

違例地盤吸煙罰則為何？

任何人在建築地盤吸煙即屬違法，職安主任可向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3,000元。地盤承建商亦須確保沒有人在地盤內吸煙，違規承建商可罰款40萬元。若地盤有人吸煙而構成嚴重火警風險，勞工處會按相關條例起訴涉事的東主或僱員，東主可判處罰款300萬元及監禁6個月，僱員則可判處罰款15萬元及監禁6個月。

何謂地盤？路過棚架底算否？

根據《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》，所有建築地盤（包括大廈維修工程地盤）均已被指定為禁止吸煙區。

當局指，地盤定義清晰，建築地盤是包括正進行建築工程的地方，以及緊接該地方用以貯存工程物料或工業裝置的附近範圍，承建商有責任清晰標示地盤範圍，讓所有進入地盤的人知悉。

至於公眾可接觸的範圍，例如大廈棚架下的行人路，如棚架下無工程則不屬地盤範圍，但建議吸煙者遠離或路過前弄熄香煙。

地盤全面禁煙法例今日生效，違例吸煙定額罰款3,000元。港鐵葵芳站外一個地盤已貼出嚴禁吸煙告示。（林遠航攝）

地盤全面禁煙法例今日生效，違例吸煙定額罰款3,000元。港鐵葵芳站外一個地盤已貼出嚴禁吸煙告示。（林遠航攝）

大廈大維修可否在單位吸煙？

相關條例訂明，若地盤內有被佔用的住宅或被佔用的私人宿舍，則該住宅和私人宿舍可獲豁免，即居民可在屋內吸煙。

家居裝修工人單位內吸煙會否罰業主？

勞工處處長許澤森曾指，住宅範圍屬於非吸煙區的豁免範圍，若市民在裝修期間仍居住在屋內，則不適用於罰則。若業主在裝修期間搬走，將單位全權交給裝修公司，單位確實變成「建築地盤」，但他指，市民只是服務的「購買方」，並非建築地盤東主，相關罰則只會施加在裝修建築公司負責人身上，而非購買服務的市民。

可否舉報、是否需當場「斷正」？

有議員較早前在立法會問到，若勞工處收到市民、居民用影片、相片舉報工人抽煙，會如何跟進。許澤森表示，若舉報的影片或照片有足夠佐證，能清楚顯示抽煙行為、地盤範圍，且工人身份可追溯、無懸念，這類間接證據亦足夠讓當局發出傳票作出起訴，不一定需要執法人員當場「斷正」。