馬鞍山信義學校統一派位獲派0人　教育局強調公正　不存技術問題

基督教香港信義會馬鞍山信義學校一批家長早前向教育局聯署，不滿學校統一派位有逾110童報名，卻僅被派15人，因未達開班標準，變相只派0人，令學校只能靠自行階段取錄人數，在今年9月開小一班，質疑是派位系統問題，或是另有原因。



教育局回覆查詢指，強調統一派位階段全由電腦程序執行，過程公平、公正且客觀，絕不存在任何技術或系統運作問題，又指統一派位階段「未獲派新生」的情況在過往不同的學年均有機會出現，並非今年特有，呼籲各界理性看待派位結果。



馬信家長到政府總部遞交聯署信。(資料圖片)

馬鞍山信義學校（馬信）及禾輋信義學校（禾信）合併計劃在兩校家長反對下告吹。馬信一批家長早前向教育局聯署指，學校在小一自行收生階段滿額，屬電腦「攪珠」的統一派位，據悉有超過110人列馬信為四志願，但最終卻僅派15人，兩個數字落差非常大。

他們指，校方稱，由於統一派位只獲派15人，未達教局開班標準，要再發還系統「攪珠」，變相統一派位階段收生只有0人，學校新學年只能靠自行階後取錄人數開辦小一班。（見另稿）

翻查資料，馬信連續兩個學年開辦4班小一班，據該校家長透露，今年9月料只開辦2班，即大減兩班。

馬信連續兩個學年開辦4班小一班，據該校家長透露，今年9月料只開辦2班。(資料圖片)

教育局：統一派位按機制及家長選校意願進行

教育局指，所有學位的分配，均完全依據既定機制及家長選校意願進行。電腦程序進行統一派位時，會為每名申請兒童編配一個「隨機編號」，然後按家長的選擇及「隨機編號」的次序派位，務求公允。

當局指，電腦會先處理所有申請兒童在甲部的選校意願，最多可填寫3所位於任何校網的小學。電腦會按申請兒童的「隨機編號」順序，依家長意願分配學位。

若學生已在甲部成功獲派學位，系統不會再處理其乙部選擇。若未獲派位，電腦則會按申請兒童的「隨機編號」順序，依家長意願分配學位。乙部最多可填寫30間所屬校網的小學。

如獲派學生少於16人 區內校有餘額 不會獲准開小一班

當局指，即使家長在乙部將某校列為第一志願，其子女在甲部獲派他校學位下，便不會被派往該校；而將某校列第二志願，在甲部或乙部第一志願獲派學位，亦不會被派往該校，餘下志願的情況亦然。當局強調，在統一派位乙部首四志願中，有選擇某學校的學生總數，與最終派往該校的學生人數之間並無直接關係。

當局續指，如個別學校某小一班將獲派學生人數少於16人，而同一校網內的其他學校仍有餘額，則該校原則上不會獲准開辦該小一班。在此情況下，統一派位階段推算獲派有關學校的學生將會由電腦系統再按其家長意願重新分配另一學校。

學校統一派位「未獲派新生」過往曾出現

當局指，這類在統一派位階段「未獲派新生」的情況在過往不同的學年、不同的校網及不同的學校中均有機會出現，並非今年特有，亦絕非電腦系統出現問題。教育局呼籲各界理性看待派位結果。