廉署起訴驗窗承辦商宏昌老闆　涉偽造馬鞍山信義學校工程報價文件

廉署昨日（27日）落案起訴宏昌鋁鋼工程有限公司的東主，控告他涉嫌就政府資助小學基督教香港信義會馬鞍山信義學校的驗窗及窗戶修葺工程，偽造另外兩間承辦商的報價文件。被告獲廉署准予保釋，明日（29日）在西九龍裁判法院答辯。



廉署落案起訴宏昌鋁鋼工程有限公司的東主，控告他涉嫌就政府資助小學基督教香港信義會馬鞍山信義學校的驗窗及窗戶修葺工程，偽造另外兩間承辦商的報價文件。（資料圖片）

擔任宏昌鋁鋼工程有限公司唯一董事暨股東的67歲楊澤波，被控三項偽造文書罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

屋宇署於2020年7月按強制驗窗計劃，要求政府資助小學基督教香港信義會馬鞍山信義學校進行驗窗及窗戶修葺工程。根據該校的採購指引，金額逾五萬元但不超過20萬元的採購項目，須取得最少五份書面報價。窗戶維修承辦商宏昌就該工程提交了報價文件。

控罪指，被告涉嫌於2020年8月底至10月中期間，製造三份虛假文書，即三份看來由另外兩間窗戶維修承辦商就該校驗窗及窗戶修葺工程發出的報價文件，意圖由被告或他人藉使用該等文書而誘使該校職員接受它們為真文書。廉署調查發現，該校就上述工程接獲聲稱來自五間窗戶維修承辦商的報價文件，而宏昌的報價屬最低。