禁煙新法首日　馬鞍山地盤罰則加辣　工人每日來回門口吸煙5至6次

地盤全面禁煙新法例今日（17日）實施，記者下午到馬鞍山一個地盤視察，發現不少工友都聚集在地盤門口吸煙。地盤告示列明，若有人在地盤內被發現吸煙，會被趕離場、罰款10,000元和永不錄用，款項比政府票控罰3,000元高2.3倍。



有吸煙工友表示，每天來回門口吸煙五至六次，但已習慣。



記者到馬鞍山恆光街簡約公屋地盤視察。（朱子熙攝）

工地門外地上有不少煙頭。（朱子熙攝）

馬鞍山地盤告示：地盤內吸煙罰款$10000和永不錄用

位於馬鞍山運動對面一個簡約公屋地盤在地盤圍板，告示列明如有人被發現在地盤內吸煙，會被趕離場、罰款10,000元和永不錄用，比政府定的3,000元罰款額高。在門外的垃圾桶和地面則可見不少煙頭。

工地門不少告示提醒工友在地盤內不准吸煙。（朱子熙攝）

工地內亦有告示，地盤內禁止吸煙。（朱子熙攝）

在地盤外的垃圾桶上，可見不少煙頭。（朱子熙攝）

工人：去年11月宏福苑大火後已禁煙 工地會沒收打火機

有不願具名的工友表示，如煙癮起會到門外吸煙，「（每日）至少五六次」，但已習以為常，過往任職威爾斯醫院地盤時已禁煙，對新例表示「支持，安全啊嘛」。

亦有工友表示今日判頭有特別提醒他們新例實施和解釋法例，法例實施前亦未見違規情況，「不嬲都喺出面食。」

工友石先生表示，工地自從去年11月大埔宏福苑大火後已禁煙，工地亦會沒收打火機，因此常見工友在工地兩個出入口吸煙。他支持禁煙規例，不希望因吸煙而引致火警「孭唔起」。