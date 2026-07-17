地盤禁煙｜勞工處長：罰$3000夠阻嚇　將睇緊少少民居一帶工地

因大埔宏福苑大火觸發的地盤全面禁煙法例今日（17日）生效，勞工處處長許澤森今日表示，已將吸煙行為定為巡查監察項目之一，均屬突擊，不會提前通知。



早上巡查58個地盤，發出一張定額罰款3,000元通知，即有工人在地盤涉違規吸煙；另對個別地盤管理發出若干口頭建議和促進改善通知書，暫未提供具體數字。



地盤全面禁煙7月17日生效。（朱子熙攝）

許澤森今日到馬頭角專用安置屋邨項目地盤視察，工地內外有不少告示和廣播重複提醒工人不准吸煙，門口亦有根據香港建造商會發出的《建造業工地禁煙實務指引》建議，放置香煙及打火機存放櫃供工人使用。

許表示，新條例生效後，已將吸煙行為定為巡查監察項目之一，但不會只限於吸煙行為，「勞工處唔係禁煙酒辦嘅延伸。」

勞工處處長許澤森表示，今早（17日）已發出一張涉工地吸煙的定額罰款通知書。（朱子熙攝）

許澤森強調勞工處所有巡查均屬突擊，不存在提前通知的情況。許又表示，未來對較靠近或在民居內的工地，建築物料和易燃物堆放和處置地盤，就實施禁煙「會睇得緊張少少」。

被問到有地盤工人被罰款，為何承建商沒有後果，許表示，具體內容暫未掌握，但若發出定額罰款，意即罰款條件充分。他強調若發現地盤有人吸煙，負責人不一定要負責，要視乎情況，如地盤已採取合理措施，在管理上有適當安排，勞工處可採取勸喻等方式，以提升管理水平。他認為3,000元罰款已夠阻嚇力，未考慮增加罰款額。