地盤禁煙法例實效　建造業推八大守則　倡設獎賞吸引工人戒煙

地盤全面禁煙規例即日（17日）起生效，香港建造商會昨日推出「工地禁煙實務指引」，提出八大守則。會長廖聖鵬接受電台節目訪問時指，推出指引是希望不同類型的工地都可以一致、清晰及可操作地去執行禁煙管理框架，當中鼓勵業界制定一個公平、具阻嚇性的違規處理機制，亦鼓勵他們提供一些獎賞，吸引前線人員戒煙。



地盤全面禁煙法例今日（17日）生效，違例吸煙定額罰款3,000元。港鐵葵芳站外一個地盤已貼出嚴禁吸煙告示。（林遠航攝）

在新法例下，工人於地盤非法吸煙可被即時定額罰款3000元；若於高危地點如倉庫引致嚴重火災風險，一經檢控最高更可被罰款15萬元及監禁6個月。至於未能確保地盤無人吸煙的承建商，最高罰款額亦達40萬元。

廖聖鵬接受港台節目《千禧年代》訪問時指，因應新法例，商會在數月前便與工會及勞工處溝通，制定了一份執行指引，讓整個行業有所依循。這份指引基本上包含八項守則，希望不同類型的工地都能一致、清晰且具可操作性地執行禁煙管理框架。

廖聖鵬指在八項守則當中，第一是必須制定禁煙政策；第二是在工地建立禁煙管理架構；第三是展示清晰的橫額和海報，讓相關人士能明確且清晰地了解禁煙政策；第四是在每日的工地安全早會中，均須清晰講解禁煙要求；第五是在日常的工地會議中，必須持續宣傳禁煙政策；第六是要求工地的管理階層安排戒煙講座，並為相關的前線工作人員提供支援；第七是建立巡查與記錄機制，以便更清楚掌握地盤禁煙政策的成效；第八則是鼓勵業界制定公平且具阻嚇性的違規處理機制，同時鼓勵業界提供獎賞，以吸引前線人員戒煙。

香港建造商會會長廖聖鵬。（資料圖片）

過去數月已實施禁煙政策 間中有工人違規 會發警告

他續說，在過去數個月，香港大部份建築工地已實施禁煙政策，但「時不時」間仍有工人吸煙，部份公司會先予以警告，然後再次警告，屢犯者則會遭驅離工地，直到他們證明已戒煙，才容許重返工地工作。廖聖鵬說，政策推行數個月，大多前線工人和管理人員應清楚了解相關安排，他亦沒有聽聞執行上有任何重大矛盾或衝突情況。

被問到前線管理人員會否出現「放一馬」的包庇情況，廖聖鵬強調，所有警告記錄均須強制登記在案；由於法例對僱主的罰則極重，一旦發生火警，甚至要負上刑事監禁責任，管理層絕無姑息空間。

指引亦將禁煙與現行的「前線工作人員安全記錄記分制度」掛鉤。工友若違規吸煙將被扣分；累積扣滿15分者，必須自費停工上堂接受安全培訓，方可重新進場。

地盤全面禁煙法例今日（17日）生效，違例吸煙定額罰款3,000元。港鐵葵芳站外一個地盤已貼出嚴禁吸煙告示。（林遠航攝）

舉報工友有超市禮券

除懲處，廖聖鵬稱，指引亦倡設立獎賞機制，舉報的工友一般都會有象徵性鼓勵，如超市禮券等。此外，地盤現有的智慧錄像監控系統亦會派上用場，全面監察躲於地盤暗角偷偷吸煙的違規行為。

對於業界關注承建商會否將40萬元的罰款「轉嫁」予分判商，廖聖鵬指，指引制定時已平衡承建商、分判商及工會等多方持份者的意見。他指出，地盤已有針對分判商違反安全事項的懲罰機制，業界已有默契與共識，依既定程序處理責任分擔。

建造業總工會理事長周思傑在同一節目指，建造商會在制定該份指引時，曾諮詢工會的意見。他相信指引最主要的作用，是為業界在執行層面上提供一個規範。由於分判商與承建商皆有責任促成禁煙措施，他們一直以來也在衡量和擔憂勞工處罰則如此嚴厲時的應對方法；因此，在勞工處提供明確指引後，商會便制定了這份指引，首要目的是希望與勞工處雙方達成共識，同時在會員公司內部建立一套統一的機制，以應對地盤執行時的罰則或管理措施。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片）

談到工友對罰則的認知，周思傑表示，商會的指引會由各工地負責宣傳，相信前線工人對於違例吸煙罰款3000元都心知肚明。然而，他指，若工友在危險倉庫吸煙，或因而引起重大火災，根據法例可被檢控，並由法庭判處最高罰款15萬元，這一點未必人人皆知。

周思傑強調，地盤禁煙並非新鮮事，早在數年前已推行，雖然合約上會列，但以往執行上較寬鬆。在法例通過前後，地盤禁煙做法包括在工地入口設置置物櫃，要求工友在上班前將香煙和打火機暫存於櫃內，避免帶入工地。事實上，自法例通過後，連月以來，許多地盤都已經陸續落實。