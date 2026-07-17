港人遊日｜去年6月因地震恐慌大減　今年6月按年大升28.5%至21萬

去年年初，日本爆出「南海海槽巨大地震」預警風波，盛傳於7月5日發生，故港人在去年5月及6月紛紛暫停往日本遊玩。去年6月遊日港人數字按年大跌33.4%，由25萬人跌至16.7萬人。



日本政府觀光局周三（15日）公布今年6月遊日旅客數據，當中港人人數按年大升28.5%，由16.7萬人升回21.4萬人，升幅列各國家及地區第二。位列第一則是中東，升幅為29.7%，由1.7萬升至2.3萬。



日本政府觀光局公布今年六月遊日旅客數據，當中港人數字按年大升28.5%。 （資料圖片）

日本政府觀光局公布，今年6月遊日旅客有315萬人次，按年減6.8%，不過有很多國家及地區的遊客數字也有上升。當中升幅最大是中東的29.7%，由1.7萬人升至2.3萬人；其次是香港的28.5%，由16.7萬人升至21.4萬人；第三則是印度的26.1%，由2.9萬人升至3.6萬人。

總結今年上半年有130萬港人遊日，比去年的127萬人升2.2%。130萬人在各國家及地區中位列第五，首四位依次是韓國的568萬人、台灣的397萬人、中國內地的206萬人及美國的182萬人。

日本政府觀光局公布今年六月遊日旅客數據，當中港人數字按年大升28.5%。 （文件截圖）

遊日的中國內地旅客續減，6月有34萬人，按年減少57.3%；今年上半年有206萬人，按年減少56.4%。