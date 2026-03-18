2月港人遊日人次達23.39萬　按年增19.6%　内地客減逾30萬

日本政府觀光局（JNTO）今日（18日）公布，今年2月訪日外國遊客數達346.67萬人次，較去年同期增加6.4%。其中港人佔23.39萬，按年增加約3.83萬，升幅為19.6%；内地旅客則有39.64萬人次，按年少32.65萬，減幅為45.2%。日本當局認為，由於中國政府呼籲避免赴日旅遊，加上航班減少等因素，導致内地旅客減少。



日本政府觀光局（JNTO）今日（18日）公布，今年2月訪日外國遊客數達346.67萬人次，較去年同期增加6.4%。（Getty）

適逢今年2月中為農曆新年假 韓國、台灣等旅客增

日本政府觀光局表示，今年2月，赴日外國遊客人數為346.67萬人次，較去年同期成長6.4%，創下2月份的新紀錄。

當局表示，雖然二月通常是赴日旅遊的淡季，但今年的農曆新年是2月中旬，因此本月遊客數量增長，主要來自東亞的韓國和台灣地區、東南亞的新加坡和菲律賓地區，以及歐洲、北美和澳洲的美國和加拿大地區。其中韓國、台灣和美國等18個地區的旅客數字，在2月創下了歷史最高紀錄。

至於香港，今年2月有23.39萬人次到日本，比去年的19.56萬增加19.6%。日本當局認為，除了農曆新年外，今年航班座位數目比去年同期增加，令旅客數量創2月新高。

來自中國内地的旅客人次則從去年的72.29萬跌至39.64萬，當局認為，由於中國政府呼籲避免赴日旅遊，加上航班減少等因素，導致内地旅客減少。