4月訪日港人22.6萬按年跌14.3%　日方料航空公司機位供應減少有關

【日本旅遊／日本地震】3月下旬至4月上旬為日本櫻花盛開期，日本迎來旅遊旺季。日本政府觀光局公布，4月訪日旅客錄369.2萬人次，創今年單月最高紀錄，當中港人赴日人次佔22.6萬，按年跌14.3%，在全球市場中位列第五位，排名與上月不變。局方估計，香港旅客人數下跌的原因，包括航空公司機位供應量較去年同期減少等。



日本2026年4月錄得369.2萬旅客人次。 （資料圖片）

日本政府觀光局︰法國旅客數量今年4月創歷史新高

日本政府觀光局公布，4月訪日旅客錄369.2萬人次，雖然較去年同期跌5.5%，但仍創今年單月最高紀錄，估計由於正值櫻花季，多國赴日旅遊需求旺盛，東亞、東南亞及歐美旅客數量都有所增加。

日本政府觀光局又指，韓國、台灣和越南等合共9個市場，創下歷年4月份的新高，法國旅客數量更是創下歷史新高。

香港2026年4月赴日旅客人次佔22.6萬，按年減少14.3%。（文件截圖）

香港4月赴日旅客22.6萬人次 按年跌14.3%

根據日本政府觀光局的數據，旅客人次首5位國家或地區依次序是韓國、台灣、美國／中國（相同人次）及香港，除了中美並列第三外，排名大致不變。當中香港赴日旅客人次佔22.6萬，按年減少14.3%。

中國旅客33萬人次 全球跌幅最高 按年跌56.8%

跌幅最高的市場為中國，去年4月錄得76.5萬人次，今年4月只有33萬人次，即按年下跌43.5萬人次，跌幅達56.8%。而升幅最高的市場為韓國，去年4月錄得72.2萬人次，今年4月升至87.9萬人次，按年升21.7%。

內地旅客暴跌三大原因︰需求下降、航班減少、旅遊警告

日本政府觀光局分析指，由於赴日旅遊需求下降、航班減少，以及中國政府發出赴日旅遊警告，以致中國旅客人次遠低於去年同期。

至於香港旅客下跌方面，與航空公司機位供應量較去年同期減少，以及部份港人調整復活節假期，選擇在3月底出發有關。