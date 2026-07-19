「90日戒毒成功」只是起點　戒毒計劃助癱瘓青年重新「企好」

「連續90日無吸毒，就叫成功戒毒？」香港聖公會福利協會的社工發現，第91日才是考驗的開始——四成戒毒者在缺乏後續支援下，會再度拿起毒品。「90日後是起點，不是終點」，該會推出「賽馬會社工創新力量：90日後」計劃，專為過來人提供為期一年的鞏固戒毒支援，復吸率降至約兩成，改善成效較以往提升一倍。



23歲的豐仔曾因吸食可卡因導致下肢癱瘓，要靠輪椅代步。最無助之際，他參加了「90日後」計劃，他重新學習走路，更走入校園分享生命故事，未來想和女友去北京環球影城。



豐仔（左）後來上網查找法律服務知識，找到新念坊，便認識了阿行（右）。（李可榆攝）

社工：戒毒者由91天開始忽然沒有戒毒目標 生活節奏被打亂

港聖公會福利協會新念坊社工許樂行（阿行）表示，過往多數戒毒服務只着重戒毒初期，並以連續90日不吸毒作為戒毒成功的標準。他指出「但當他們從第91天開始，忽然沒有了『我要戒毒』的目標，生活節奏被打亂，內心的空洞和壓力湧現，很容易再度拿起毒品。」

「90日後」計劃採用三階段模式。首階段透過「性格透視」工具，處理內在情緒及識別復吸的「高危訊號」；第二階段提供生活技能和興趣培養，比如學會打字、用支付寶坐港鐵；最後階段招募參加者走進沙田區中學分享生命故事，從受助者成為助人者。

許樂行表示，「 由他們的嘴巴說出來比社工說出來更有力」，原預計招募20人，最終吸引50多人報名，參加人數比預期多出一倍。

在最無助時，豐仔（右）主動聯絡社工許樂行（左），參加「賽馬會社工創新力量：90日後」計劃。（李可榆攝）

吸食可卡因逐步上癮 家人「大義滅親」報警 下肢癱瘓成轉捩點

現年23歲的豐仔是計劃的參加者之一。他家裡人很少理他，學習不好，也沒甚麼朋友。自十六、七歲在朋友影響下接觸可卡因，他一開始連可卡因是甚麼都不知道，朋友謊稱是「像食煙一樣，很簡單」、「可樂而已」。嘗試後覺得放鬆，便逐步上癮。頻率由一個月一次，發展到兩星期一次，最後天天吸食。

豐仔20歲時，一次在家中吸毒吸到睡着，醒來時迷糊中聽到家人的罵聲，家人更選擇報警，他開玩笑說「大義滅親」。豐仔某天醒來突然發現下半身失去知覺，無法下床。送院檢查後，才得知因長期濫藥，已患上肺結核並影響神經系統，導致下肢癱瘓，需要坐輪椅。

下肢癱瘓成為他決心改變的轉捩點。「在醫院的半年，雖然被迫戒了毒，但出來後坐着輪椅，不知可以去哪、可以做甚麼，那種迷茫讓我很想再吸毒。」

參加「90日後」計劃 入學校分享生命故事

豐仔後來上網查找法律服務知識，找到新念坊，便認識社工許樂行。在最無助時，他主動聯絡阿行，參加「賽馬會社工創新力量：90日後」計劃。

在計劃中，豐仔透過性格分析認識到「原來我是這樣的人」。他喜歡音樂，喜歡MC張天賦的歌曲。社工知道後便介紹他參加音樂班，他帶了一曲《企好》去分享，寄寓能重新「企好」生活；他學習打字，成功找到文職工作，不再是只能做體力勞動。

他性格本愛分享，「我只會跟一些我很重視的人去講自己的經歷,我很想分享給別人聽，但我身邊沒有一個這樣的人。」他便報名入學校分享生命故事，這也是計劃中最令他感動的一刻，「面對的差不多是同齡人，他們很用心聽。」

在最無助時，豐仔（左）主動聯絡社工許樂行（右），參加「賽馬會社工創新力量：90日後」計劃。（李可榆攝）

配合中醫治療 豐仔逐步恢復至能移動一點點

當被問及有沒有想複吸的念頭，他說：「回想在學校分享中從自己口中說出來的話，就真的不想吸毒了」，「身邊有這麼一群人護着你、幫着你，真的不想辜負他們。」

如今他配合中醫治療，由出院時下半身毫無感覺，逐步恢復至能移動一點點，再進展到可以扶著東西練習走路。他的短期目標是「走得更遠一點，走得更好一點」，他已經擺脫掉過往的朋友圈，和計劃中的參與者交朋友，表示如果過去的朋友想要戒毒，他也很願意幫助他們。未來還想和女友去一趟旅行，想去北京環球影城。

多由朋輩引導吸毒 未來冀延伸家庭與社區

社工許樂行表示，中心接觸到的個案中，最常見的毒品為可卡因、冰毒和大麻。接觸毒品的原因，大多數都是由朋友介紹。團隊期望未來能看到戒毒者背後的家庭，不僅是豐仔，還有很多人染上毒品是因為背後缺乏家庭支援。他表示，希望進一步走入社區，讓康復者接受社工培訓，「由他們說出來遠勝社工。」