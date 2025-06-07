太空油｜19歲青年吸食被捕　覺愧對母親矢志戒毒：最難戒係心癮

「嗰陣凌晨4點，阿媽瞓緊覺，但都即刻出嚟交保釋金，嗰刻我覺得好對唔住屋企人！」19歲青年阿成（化名）去年開始接觸太空油，高峰時一日吸食15粒太空油煙彈，後來因吸食太空油被捕，目前正等候法庭判決。



「後悔就梗㗎啦，呢樣嘢冇樣好，嘥錢又傷腦，令我𠵱家少少嘢都記唔到。」阿成如今悔不當初，但在被捕前，並沒想過要戒毒，反而成為他逃避世俗的工具，「當時太大壓力，需要借呢樣嘢逃避現實。」



他原以為家人對其漠不關心，但被捕後媽媽的舉動，令其對家人改觀，下定決心戒掉太空油。不過，太空油是會令人上癮極深的毒品，要戒掉非常艱難，阿成不諱言最難戒是心癮，尤其面對朋輩間的誘惑，但他已在努力戒買太空油。



阿成高峰時一日吸食15粒太空油，後來因吸食太空油被捕，現時正等待法庭的判決。（梁鵬威攝）

Band 1學生誤受朋輩影響 上癮後不惜一切花錢買太空油

阿成（化名）原是Band 1 中學學生，疫情時因常常缺席課堂，無法追上學業而輟學。回想去年年初，阿成接過朋友遞來的一支電子煙，試吸幾口後，才發現是太空油。但他稱初次吸食後感到不適，當時沒有上癮。對於吸食過程則出現「斷片」，僅記起當時腳步浮浮，更曾不小心碰撞其他物體受傷。

同年年底，阿成因為不堪壓力漸增，為了逃避現實，在朋友不斷慫恿下，再一次試吸太空油，沒料這次一吸即上癮，令他泥足深陷。阿成稱，上癮後每日吸食多少太空油，需視乎手上有多少金錢，「例如我今日得600蚊，我可能會拎晒600蚊去買，如果我聽日有2,000蚊，我會拎晒2,000蚊去買太空油」。

高峰時一日吸食15粒太空油煙彈

最高峰時期，阿成為了吸食太空油，不得不向人借錢，有次借了約5,000元，他便花了3,000元購買15粒太空油煙彈，並在一日之內吸食掉。

阿成形容吸食時會喪失多數記憶，有時連自己曾下單購買太空油的舉動也會忘記。（梁鵬威攝）

阿成形容吸食時會喪失多數記憶，甚至會忘記曾經下單購買太空油。「你會記得一開始有多少錢，但清醒後發現錢包變得空空如也。」

你會記得一開始有多少錢，但清醒後發現錢包變得空空如也。 阿成

難抵壓力借太空油逃避現實 吸食後長期記憶「斷片」

吸食太空油帶來很多後遺症，記憶斷斷續續，令阿成經常陷於迷幻境界，在上癮後一個月，他有次在屋邨樓下吸食太空油時被捕，諷刺是他連如何被捕都「斷片」，他形容：「我對被捕的記憶很模糊。據悉是路人看見後報警，然後警察便來拉我。」阿成續語帶無奈說：「但真相如何，我自己也不知道。」

即使明知吸食太空油後患無窮，對身體及前途帶來嚴重禍害，例如經常「斷片」，但阿成在被捕前，從沒想過戒毒，尤其他曾經以為家人對他漠不關心，「當時太大壓力，需要借呢樣野逃避現實」。

被捕後悔不當初：呢樣嘢冇樣好 嘥錢又傷腦

當阿成被捕後，其母親接獲通知即飛奔來警署了解，對其十分着緊，令他更感後悔，說：「阿媽凌晨4點睡覺時，聽到我被捕的消息，立刻衝出來幫我繳交保釋金，那一刻我才知道家人多麼關心及支持我。」

因為感受到母親的愛，阿成在警署決心戒掉太空油毒品，不想再令家人擔心。他如今十分後悔吸食太空油，「後悔就梗㗎啦，呢樣嘢冇樣好，嘥錢又傷腦，令我𠵱家少少嘢都記唔到」。

後悔就梗架啦，呢樣野無樣好，嘥錢又傷腦，令我𠵱家少少野都記唔到。 阿成

阿成現時沒有再自己購買太空油，但朋友請客時仍會與他們一同吸食。（梁鵬威攝）

阿成決心戒毒已有超過半年時間，但他強調戒毒之路十分艱難，而且相信很漫長，現時雖沒再自行落單購買太空油，惟面對朋輩間的誘惑時，他不諱言也會難以抵擋，一邊搖頭嘆氣說：「最難戒係心癮！」

阿成稱跨過眼前的難關、完全戒甩毒品後，未來想繼續讀書，賺錢減輕家中負擔。（梁鵬威攝）

冀戒毒後重返校園 日後賺錢減輕家中負擔

近年吸食太空油的個案愈來愈隱閉，阿成願意以過來人身份接受訪問，冀能向社會傳達訊息，吸食太空油是百害而無一利。未來阿成希望重返校園讀書，積極賺錢以減輕家中負擔，不過最重要是面對現實，跨過眼前的難關，完全戒甩毒品。訪問的尾聲，阿成笑着和社工說，「如果當初無輟學，我𠵱家應該讀緊高級文憑或者副學士了」。