太空油｜20歲女吸食半年變聲生鬚　友人日食10煙彈半癱　回頭戒毒

近年新興毒品「太空油」依托咪酯蔓延至社區及校園，雖然政府2月修例將依托咪酯列為危險藥物，毒販和吸食者轉趨低調及隱蔽。一名20歲女生花花（化名）幾年前開始食可卡因煙，後來轉食太空油，她直言立法前買賣太空油並不困難，大眾尚未察覺太空油是毒品，可隨時在公眾場所解決毒癮。吸食半年後，花花驚覺聲音變粗，上唇逐漸生鬚，又試過「斷片」暈倒馬路，甚至朋友一日食10粒太空油煙彈，突然下半身癱瘓，種種經歷令她猛然回頭戒毒，並呼籲年青人切勿嘗試吸毒。



年僅20歲的花花吸食可卡因煙及太空油分別2年及半年。

夜場初接觸可卡因煙 難以自拔吸食2年

年僅20歲的花花幾年前與朋友在夜場消遣時首次接觸毒品，當時朋友突然遞上一支可卡因煙，她曾試圖拒絕，但在夜場氛圍影響下，加上朋友慫恿，最終還是妥協了，「就係驚成班人笑自己……見到佢哋有啲眼神望住我」。她形容初次吸食只有醉酒般的暈眩感，但此後她卻上癮吸食可卡因煙近2年，難以自拔。

毒販推銷太空油 可隨時在公眾場所解決毒癮

當時花花經常接觸毒品，有次在「毒竇」時，毒販得知她有吸食電子煙，就趁機推銷新興的太空油，強調可快速「上頭」，且以電子煙形式吸食。當時大眾對太空油認識不多，「出街搭的士或者去商場，搭巴士搭地鐵都會咁樣攞嚟吃，都唔會被人聞到」，旁人只以為她食電子煙。於是她可隨時在公眾場所吸食太空油解決毒癮，是比吸食傳統毒品的一大優勢，「其實主要係佢（太空油）方便」。

近年香港有人將「太空油」依托咪酯混入煙油，透過電子煙吸食。（資料圖片）

花花形容，吸食太空油兩三秒已產生強烈反應，身體如在飄浮，「完全覺得身體唔係自己咁樣，好似發緊夢咁樣」，這種刺激感令她沉迷其中，最高峰一日食6、7粒煙彈。花花解釋，當時可卡因約400元一支，數分鐘已吸完；一粒太空油煙彈雖約600至700元，卻可吸食約一個半小時，性價比較高。現時太空油售價跌至250至300元，花花估計資金有限的年輕人更加會選擇吸食太空油。

立法後毒販更趨謹慎 交易變得隱蔽

而政府立法前，坊間要購買太空油煙彈並不困難。花花指，賣家會大模斯樣用Telegram、WhatsApp、Instagram、Signal等通訊程式發限時動態宣傳，甚至透過的士司機送貨，「叫的士司機送過嚟，都唔會覺得（送電子煙彈）有咩問題」。直到立法後，花花從朋友口中得知毒販更趨謹慎，不再公然宣傳，交易變得隱蔽，甚至會核查買家背景。交收時又會將毒品放置在路邊或公園角落，拍攝照片後通知買家自取。

本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片/ 王譯揚攝）

「斷片」經歷、朋友突癱 猛然回頭戒毒

不過花花吸食太空油半年後，聲音開始變粗、更長出鬍鬚，令她逐漸察覺到太空油的禍害。一次斷片經歷促使她正視問題——有一次她在巴士站吸食時突然失去意識，醒來發現一名女士抱住她猛說：「阿妹你有無事？」她始知自己跌倒馬路，「嗰時自己行得好飄好浮，完全係郁唔到，係無力，係咁顫抖」，她指吸食太空油雖無產生幻覺，但會「斷片」，「完全係唔記得發生咩事」。

而最令她警惕的是一個朋友的經歷，「我有個朋友係吃到下半身癱咗」，這個朋友吸食半年，一日基本食10顆太空油煙彈，「食到好誇張」。花花聽聞太空油會影響肌肉，「我好驚一直吃，就會好似我朋友一樣，影響到肌肉，我怕自己都會癱」，遂決心戒毒。花花吸食可卡因及太空油分別兩年及半年，深深體會毒癮的可怕及毒品的後遺症，她直言一旦上癮難以回頭，而且戒毒艱難，奉勸年輕人勿嘗試毒品，強調有害無益。

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