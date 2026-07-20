沙特阿拉伯反貪機構來港　廉署辦課程　胡英明：冀助當地反貪工作

沙特阿拉伯監察與反腐敗署（Nazaha）今日（20日）安排60名反貪人員到港，接受廉政公署轄下的香港國際廉政學院為期10日的專業反貪課程。廉政專員胡英明表示，期望學員能從課程中解鎖新技能、拓闊新視野，將香港多年成功經驗帶回沙特阿拉伯，助力當地反貪工作。



沙特阿拉伯監察與反腐敗署（Nazaha）今日（20日）安排60名反貪人員到港，接受廉政公署轄下的香港國際廉政學院為期10日的專業反貪課程。（廉政公署圖片）

沙特阿拉伯監察與反腐敗署（Nazaha）今日（20日）安排60名反貪人員到港，接受廉政公署轄下的香港國際廉政學院為期10日的專業反貪課程。（廉政公署圖片）

沙特阿拉伯監察與反腐敗署（Nazaha）今日（20日）安排60名反貪人員到港，接受廉政公署轄下的香港國際廉政學院為期10日的專業反貪課程。（廉政公署圖片）

今次的專業反貪課程是廉署歷來參與人數最多的國際課程，及歷來單一海外反貪機構派出最多反貪人員參與的培訓課程。有廉署人員向學員剖析在政府、公共部門及私營機構打擊貪污罪行的調查技巧和挑戰，亦分享財務調查、法證會計技術及追逃追贓手法；廉署資訊科技專家亦深入介紹電腦法證和加密貨幣調查的專門技術；防貪教育方面，亦分享廉署全新的數碼防貪和社區宣傳教育策略。律政司和警務處亦派專家擔任課程講者，分別分享跨司法管轄區法律合作和警隊廉潔等議題。

課程亦安排學員參觀多個香港重要機構，金管局、馬會和科技園公司考察，全面了解反貪和誠信價值觀如何融入香港社會不同領域。另外，學員有到深圳前海考察，廉政專員胡英明表示，深圳是中國內地發展最快的城市之一，也是國家創新科技的重心。學員可透過這次考察，深入了解國家反腐敗和科技領域的最新進展，學習如何以科技提升廉潔、激發創意推動廉政發展

廉政專員胡英明表示，期望學員能從課程中解鎖新技能、拓闊新視野，將香港多年成功經驗帶回沙特阿拉伯，助力當地反貪工作。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明（左二）與Nazaha人員交流反貪經驗和心得。（廉政公署圖片）

胡英明又表示，今次課程內容具實踐性，令學員學習有效打擊貪污腐敗的知識，期望學員能從課程中解鎖新技能、拓闊新視野，將香港多年維護商業活動的反腐敗實踐及成功經驗，帶回沙特阿拉伯，助力當地反貪工作。