集友銀行時任職員疑工作時發現父受廉署調查　涉曾向父披露消息

集友銀行時任女職員，涉在工作期間得悉其父受廉署調查後，向父披露相關資訊，被控「一項披露受調查人身份等資料」罪，案件（KCCC359/2026）今（20日）於九龍城裁判法院開審。女被告的前同事供稱，他與被告共用一個收取公司內部資訊的電子郵箱，當時有一個電郵有關廉署要求一名客戶的銀行資料，他指被告主動告知他，涉及的客戶是其父親，故她不便處理，又指被告自稱可向其父取其父在另一銀行的月結單。



女被告劉穗娥（43歲，前任銀行客戶服務經理）被控一項披露受調查人身份等資料罪，指她於2025年2月5日至7月23日期間，明知或懷疑一件疑干犯《防止賄賂條例》相關的罪行正進行調查，向劉灶培披露他是受查對象。

女被告劉穗娥被指在銀行工作時得知其父受廉署調查，涉向父披露有關事宜。(陳蓉攝)

證人盧健兒(譯音)稱，女被告劉穗娥主動稱她可向其父索取其他銀行的月結單。(陳蓉攝)

女被告在2021年起在集友銀行工作

承認事實指，被告在2021年8月起於集友銀行的土瓜灣分行，任職客戶服務經理，銀行於2025年7月24日終止其僱傭合約。控罪提到的劉灶培，是被告的父親，他在集友銀行有開設戶口。被告於2025年7月13日被捕。

廉署主任指被告與其父應在拘捕時才知悉

廉署高級調查主任梁展豪（音譯）供稱，他在2024年8月29日，被指派調查一宗涉及賄賂的案件，受查人士為劉灶培。他在同年9月24日，他獲署方批准後，向集友銀行申請獲取劉灶培的戶口資料。

梁稱該調查是秘密調查階段，沒有對外界公開，亦從無通知該受查人士，除了集友銀行，廉署亦有去信其他銀行。廉署至2025年7月13日作出拘捕時，才公開有關資訊，被告及劉灶培應在當時才得悉受查。

盧指被告主動提到涉及的客戶是其父親

案發時在集友銀行土瓜灣分行工作的盧健兒（音譯）供稱，他當時是銀行的出納員（checker），被告是他的同事。在2025年2月5日，他透過內部電郵，得悉廉署要求客戶劉灶培的户口資料。盧指被告向他表示，劉灶培是她的父親，因此她不便處理，並要求盧代辦。盧同意該電郵屬商密三級，僅供內部使用，不能對外公開。

被告稱可代告其父索取另一銀行的月結單

盧確認，除了集友銀行，劉灶培亦有在南洋商業銀行開設戶口，他指被告曾對他表示，她可幫忙向其父索取南商的月結單。盧表示，有關電郵及廉署的信件均有列明，不能披露有關資料。

與被告共用收發內部資料的電郵

盧在盤問下指，他在2023年9月入職集友銀行，職責包括覆核櫃枱及銷售工作。他在2024年10月被調至土瓜灣分行，翌年4月離職。他與被告共用一個公司電郵，該電郵僅為收發內部資料所用。

強調被告主動稱可提供其父資料

盧強調，他沒有要求被告向其父取月結單，強調是被吿主動稱可提供。辯方指當時被告建議盧，可在內部系統中找到劉灶培的電話號碼，從而聯絡他取得有關文件，她僅建議劉可透過電郵發送有關文件。盧不同意並強調：「我記得係Ivy（被告）畀我。」

盧稱不知被告當天工作時間

盧憶述，他平常約早上8時到達分行，9時分行正式營業，至下午5時落閘。在下午4時半，他們會到櫃台收取支票及開始核對，再檢查支票機中的支票。在程序上，他們需要雙重覆核及埋數。惟盧表示，不清楚被告在案發當天的工作時間。