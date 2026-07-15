涉以350元行賄勞工處職員求助追薪　女侍應罪成判囚3.5個月

廉政公署早前起訴一名侍應，控告她向兩名勞工處職員提供總值350元的超級市場禮券及現金，行賄對方協助她向其前僱主申索工資及遣散費，遭勞工處職員拒絕。被告今日(7月15日)在東區裁判法院被判入獄三個半月。



廉政公署早前起訴一名侍應，控告她向兩名勞工處職員提供總值350元的超級市場禮券及現金，行賄對方協助她向其前僱主申索工資及遣散費，遭勞工處職員拒絕。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告申索工資及遣散費已過法定時限 職員助申請延長

52歲丁淑芬早前經審訊後被裁定兩項向公職人員提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。裁判官鄭潤聰判處她入獄三個半月。

被告於2012年2月至2019年6月期間受僱於一間飲食集團。至2024年8月中，被告到勞工處遞交一份申索表，向該飲食集團申索工資及遣散費。

根據《僱傭條例》，申索遣散費的法定時限為三個月。由於被告的申索已超過了法定時限，一名勞工處助理文書主任遂協助被告申請延長法定時限，以便她作出申索，並協助她與其前僱主安排調停會議。

分別提供$50超市現金券及$300現金予助理勞工事務主任

案情透露，被告於2024年8月30日，在與該名勞工處助理文書主任會面期間，向其提供一張價值50元的超級市場現金券，以協助她繼續向其前僱主申索。該名助理文書主任即時拒絕接受被告提供的現金券，並向上司匯報事件。

被告其後接獲一名勞工處助理勞工事務主任通知，其前僱主指她自願離職，不會派代表出席調停會議。該名助理勞工事務主任遂建議被告向勞資審裁處提出申索。

被告又於2024年12月16日，以掛號郵寄方式向該名助理勞工事務主任提供現金300元，以協助她繼續向其前僱主進行申索。該名助理勞工事務主任立即向上司匯報事件。