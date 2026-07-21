一億頭獎六合彩｜有投注站開門前現人龍　八旬照顧者冀中獎聘工人

香港賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，特設7,500萬元金多寶，估計若以10港元一注獨中，幸運兒可得一億元橫財，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。截至昨晚（20日）八時半，總投注額已超過一億元。



今早近11時有市民於中環士丹利街、被譽為全港最「幸運」的投注站門外等候。不少長者表示「碰下運氣」，如中獎會把部分獎金用於做善事。有八旬照顧者長期照料九旬的家人，形容日子艱難，如有幸中頭獎將會聘請工人分擔壓力，亦會用於善事。



賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，估計如頭獎10元獨注一中，可獲得一億元，另外設金多寶7500萬元。（鄧倩螢攝）

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，估計如頭獎10元獨注一中，可獲得一億元，今早近11時左右，已有少量市民於中環士丹利街投注站門外等候。（呂婉盈攝）

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，估計如頭獎10元獨注一中，可獲得一億元，不少市民於中環士丹利街投注站投注。（鄧倩螢攝）

八旬照顧者冀中六合彩聘請工人分擔壓力

現年80歲的陳女士今早接近11時到達投注站，她表示其女兒在馬會工作，平日經常會買六合彩。投注站於午飯時間前開放，她表示想「碰下運氣」故提早前來排隊，打算投注100元。

她是一名照顧者，需要照顧家中九旬病人，平時「覺得好辛苦」，又認為生活艱難，「自己能力係咁多，仲要開飯」。如有幸中億元頭獎，她會第一時間去捐款做善事，「因為係好多人夾錢出嚟」，同時會用於幫補家計、聘請傭人、分擔照顧家人的重擔。

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，80歲的陳女士稱，如中頭獎會做善事和幫補家計。（呂婉盈攝）

市民歷來第二次買六合彩：都係睇緣份

楊先生多年沒有投注六合彩，這是人生中第二次。他原本沒有計劃投注，不過剛好今早在附近「飲茶」，又聽聞今日攪珠，故和朋友一同到訪投注站，「咁啱喺附近咪順便嚟試下」。他今次會投注20元電腦票，認為能否中獎是「睇緣份」，笑稱「中到先算啦，邊有咁易畀你中」。

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，楊先生今早在附近飲茶，便順便來買六合彩。（呂婉盈攝）

期期買六合彩常客稱沒有策略亦不強求：啲嘢係你就係你嘅

林先生是六合彩常客，由沒有電腦票、買六合彩仍需要「打窿」的時代已經投注。他表示自己「期期都買」，今次同樣打算投注20元，稱自己一向沒有特定投注策略，又指「啲嘢係你就係你嘅」，不會強求，「唔通唔中走去拆咗個馬會咩，又無人逼你買」。如果有幸中頭獎，林先生也會利用款項做善事。

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，林先生為六合彩常客，他稱不會強求中頭獎。（呂婉盈攝）

張先生今日是首次買六合彩，他指頭獎金額吸引，所以投注碰碰運氣。他坦言，「其實人老咗要咁多錢都無乜用」，如果有幸中頭獎會捐出一部分款項，剩餘的金錢則用來應付日常開支。

賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，張先生第一次買六合彩，希望碰碰運氣。（鄧倩螢攝）