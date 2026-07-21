一億頭獎六合彩今晚9:30攪珠　即睇歷年最旺號碼、十大幸運投注站

馬會今晚（21日）將舉行六合彩暑期金多寶攪珠，特設7,500萬元金多寶，估計若以10港元一注獨中，幸運兒可得一億元橫財，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。截至昨晚（20日）八時半，總投注額已超過一億元。



馬會表示，近8次暑期金多寶攪出最多的「幸運號碼」為「10」號及「36」號，各出現四次，而「1」號、「6」號、「25」號及「32」號則各攪出三次。



至於累計攪出最多次數五個號碼，依次為30、49、24、22、13；五大冷門號碼則維持為19、41、23、25、43。



馬會今晚（21日）將舉行六合彩暑期金多寶攪珠，特設7,500萬元金多寶，估計若以10港元一注獨中，幸運兒可得一億元頭獎。（馬會圖片）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動。（馬會直播截圖）

六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似，最大分別是中間推出中獎號碼球的膠管，由第四代紅色光，改為明亮白色，看似《星球大戰》光劍。（馬會直播截圖）

六合彩第四代攪珠機中間推出中獎號碼球的膠管，是紅色光。（馬會直播截圖）

近8次的暑期金多寶最旺「10」號及「36」號

近8次的暑期金多寶都有幸運兒中頭獎。馬會表示，在這8個暑期金多寶中，攪出次數最多的號碼是「10」號及「36」號，均被攪出過四次，亦有多個號碼被攪出了三次。

近8次暑期金多寶「幸運號碼」（包括特別號碼）統計。（馬會圖片）

今年金多寶2、20及28號特旺

另外，今次暫時舉行了六次金多寶攪珠，馬會統計顯示，「2」號、「20」號及「28」號都開出了三次，次數最多。

2026年金多寶「幸運號碼」統計。（馬會圖片）

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六合彩由5月5日晚攪珠開始，使用第五代攪珠機，跟第四代有九成相似。49個號碼球都是直排在後面，再一次過跌入攪珠機機內翻動。（馬會直播截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至7月16日晚攪珠，49個號碼中，共有六個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，共出現520次；排第二是517次的49號；排第三位是512次的24號；排第四位是攪出505次的22號，第五位為13號，累計攪出503次；而28號為第六個躋身攪出500次的號碼。

以上號碼中，30號在最近一期被攪出，而49號則有四期都沒有出現，24號長達12期沒有出現過，而13號及22號則在最近七期都沒有被攪出，28號最近三期亦無出現。

六合彩2002年7月4日至2026年7月16日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼：19、41、23、25、43

至於最冷門號碼以19號攪出443次居尾，其次是41號，只攪出445次；第三為開出450次的23號，第四為攪出451次的25號，43號以攪出454次排尾五。

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