世界盃冠軍出爐｜港餐飲業稱整體生意按月增近6%　酒樓拓深夜客源

世界盃2026賽事本港時間今早（20日）圓滿落幕，西班牙加時1：0贏阿根廷奪冠。今屆賽事多在本港時間凌晨至清晨上演，但無阻球迷睇波熱情。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（20日）在電台節目表示，世界盃期間整體餐飲業額外帶來達5億元的收益，帶動整個月份的餐飲生意額錄得近6%增長。黃家和形容成績令人鼓舞，並指不少中式酒樓及茶餐廳今次亦加入直播行列，成功開拓全新深夜客源。



世界盃西班牙奪冠｜美斯與耶馬，球壇改朝換代。（路透社）

黃家和稱原預計只有2-3%微增長 16強起氣氛迅速激增

黃家和在港台節目《千禧年代》中指，在世界盃開賽初期，業界原本憂慮賽事時差會影響市民出外消費意欲，預計生意僅得2%至3%的微幅增長。惟隨著賽事進入16強及8強階段，整體觀賽氣氛迅速激增，大批球迷於凌晨時分湧至商場、茶餐廳、甚至中式酒樓觀賽。

黃家和表示，今屆賽事全港有約150間食肆及10個大型商場安排了賽事直播，商場更聯同餐飲商戶及熟食檔攤，在比賽期間提供夜宵餐飲服務，帶動現場人流及消費。

黃家和感鼓舞

黃家和又指，由6月30日至今，今屆世界盃104場賽事合共為本港餐飲業帶來約5億元的額外生意進帳。他說雖然上一屆賽事時間較為理想，生意額比今屆高出近一倍，但今屆在深夜時段仍能帶動接近6%的按月生意增長，「咁呢個呢對餐飲業嚟講呢，其實都幾鼓舞嘅」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／龔嘉盛攝）

傳統上，主要是酒吧業會直播世界盃，但今屆有中式酒樓亦加入直播行列，成功分一杯羹。被問到這會否為餐飲業開闢新路向，黃家和指，現時食肆面對經營挑戰，「要諗好多方法嚟到去吸引客人」。

他相信，不少食肆今次已安裝大型屏幕等直播硬件，未來若有其他大型體育盛事或具吸引力的主題活動，業界「勢必係會推出唔同嘅活動或者優惠，嚟到去吸引客人」。