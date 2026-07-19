世界盃決賽｜8商場直播　推外賣代取、散場專車等　即看睇波攻略

世界盃決賽將於今晚深夜三時（即20日凌晨三時）開賽，全港多個商場將會直播賽事。各大商場將提供不同服務或舉辦活動吸客，其中奧海城推出外賣代取服務；荃新天地、啟德零售館、apm等則有小食攤位；將軍澳新都城中心則安排專車接載觀戰完畢的打工仔球迷，直達中環及旺角兩個旺區上班。各商場睇波攻略，一文看清。



奧海城將直播決賽，並推出外賣代取服務。（資料圖片）

奧海城將直播決賽，並推出外賣代取服務。（奧海城Facebook圖片）

奧海城推代取外賣服務

奧海城以430吋高清大電視，足本播放全部104場精彩賽事。決賽當日，商場推出外賣代取服務，以手機選購場內三間餐廳麥當勞、Dough Bros.、霸王茶姬的食品後，可WhatsApp至商場專線，即有專人代取將餐飲直送到觀賽區。另外，現場亦有爆谷發售；商場會員可換領兩個決賽國家的傳統食品火腿同瑪黛茶。

屯門市廣場將以540吋大電視直播賽事，推出「即點即製即送服務」。（信和圖片）

屯門市廣場將以540吋大電視直播賽事，推出「即點即製即送服務」。（屯門市廣場Facebook圖片）

屯門市廣場設小型超市

屯門市廣場將以540吋大電視直播賽事。商場同樣推出「即點即製即送服務」，場內三間食肆會設攤位，球迷用QR code點餐後，可直接在攤位取餐，TASTE x FRESH則會設小型超市，即場售賣雪糕、薯片、飲品等。

新都城中心商場將於決賽後安排專車，接載球迷直達中環及旺角兩大旺區上班。

新都城中心：安排專車賽後接送球迷往中環、旺角

新都城中心商場今屆賽事設近2000呎、24小時開放的觀戰區，以280吋4K高清電視全程直播賽事。商場表示，考慮到「香港球迷又要睇波又要返工」的現實生活節奏，將於決賽後早上推出「香港人好鍾意返工」計劃，除提供免費港式咖啡及奶茶，更安排早晨專車，接載球迷直達中環及旺角兩大旺區上班。場內亦特設打氣攤位售賣獲獎手工生啤。

觀塘apm於中庭以高清LED巨幕全程直播決賽，並設咖啡專櫃、燒賣檔。（資料圖片／張浩維攝）

觀塘apm於中庭以高清LED巨幕全程直播決賽，並設咖啡專櫃、燒賣檔。（apm Facebook圖片）

觀塘apm設咖啡專櫃、燒賣檔

觀塘apm則於中庭以高清LED巨幕全程直播決賽，期間Nespresso咖啡專櫃及「香料案內所」燒賣檔將進駐，The Point會員憑500積分可換領「Nespresso」咖啡換領券；或憑1000積分換領「香料案內所」燒賣換領券。

啟德體育園的啟德零售館2中庭會舉辦「決賽直播派對」，零售館內部分食肆商戶將通宵營業。

啟德體育園的啟德零售館2中庭會舉辦「決賽直播派對」，零售館內部分食肆商戶將通宵營業。（啟德體育園 Facebook圖片）

啟德零售館2部分食肆商戶通宵營業

啟德體育園的啟德零售館2中庭會舉辦「決賽直播派對」，免費直播冠軍對決，零售館內部分食肆商戶將通宵營業，供應各式消夜及早餐美食；現場亦特設美食即買即送攤位。直播期間，現場將免費派發飲品。派對期間，啟德體藝館及主場館停車場均提供夜泊服務。

沙田新城市廣場於1期1樓羅馬廣場透過520吋大屏幕直播決賽，並安排花式足球表演及提供免費小食。(商場提供)

荃新天地將直播世界盃決賽，設美食攤檔，供應燒賣、雞翼、炸薯條、汽水等。（荃新天地Facebook圖片）

黃埔天地美食坊直播現場將提供能量飲品，半場休息時會提供「聚豪軒」得獎點心。

黃埔天地、荃新天地、新城市廣場提供小食、點心

荃新天地設美食攤檔，供應燒賣、雞翼、炸薯條、汽水等。沙田新城市廣場亦於1期1樓羅馬廣場透過520吋大屏幕直播決賽，並在決賽當日安排花式足球表演及提供免費小食。黃埔天地美食坊直播現場將提供能量飲品，半場休息時會提供「聚豪軒」得獎點心。