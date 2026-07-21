書展｜旅遊書銷情暴跌　書商稱輸給AI　明年或不參展「輸少當贏」

一連七日書展今日（21日）結束，今年旅遊書成「最大輸家」，有書商透露今屆銷情「極差」，估計隨着人工智能AI的興起，旅遊書的地位已被取代，為了吸引顧客光顧，昨日（20日）推出買二送一活動冀清貨，惟今日銷情仍無反彈，料最終跌幅或按年超出兩成，正考慮明年是否繼續參展，「大家行家傾都講話輸少當贏。」



北上KOL「西DorSi」今年則推出兩本新書，他引述出版社指，整個旅遊書市場近年在走下坡，考慮到港人北上愈玩愈遠，深圳攻略已不合時宜，因此今次的主題衝出大灣區。另有代理商則觀察到，今年已有約數間專售旅遊書的出版商沒有參展。



書展7月21日最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」，書商等亦推出不同優惠吸引客人。（湯致遠攝）

旅遊書商稱銷情「極差」 昨日推買二送一冀清貨︰輸少當贏

旅遊書在今屆書展可謂「最大輸家」，經緯文化出版主力旅遊指南，其負責人馮家偉表示，今年的銷情「極差」，目前較去年跌一至兩成，因此為吸引顧客光顧，已推出多項優惠，包括正價書79折優惠、滿100元送迷你計算機一部等，昨日（20日）更推出買二送一冀清貨，惟今日的銷情仍無反彈，估計最終跌幅或會超出兩成，正考慮明年是否繼續參展。

大家行家傾都講話輸少當贏，積極考慮下年書展唔做，因為難嘛，你都維持唔到皮費。 經緯文化出版負責人馮家偉

經緯文化出版負責人馮家偉表示，今屆書展旅遊書銷情「極差」。（資料圖片）

經緯文化出版指今屆書展旅遊書銷情不理想，昨日起推出買二送一優惠活動。（受訪者提供圖片）

料使用AI找旅遊攻略影響旅遊書銷情 只內地旅遊書仍有銷量

馮家偉估計，旅遊書銷量暴跌與近年AI熱潮有關，用戶只要輸入目的地及預計開支，系統便會以圖片詳盡列出地圖及交通等攻略，即毋須再在書展買旅遊書，因此日本及東南亞的銷量明顯下跌，不過長者未必像年輕人懂得運用AI，內地城市如深圳或上海等，仍能維持一定銷量。

轉型賣退休理財書應對人口老化 佔比達四成

馮家偉透露，為了應對旅遊書市場萎縮的危機，近一年已開始轉型，例如針對日益龐大的養老市場，推出退休財務安排、移民退休等書籍，如今旅遊書與退休財務書的比例，已由去年的九比一，變成六比四。

經緯文化出版為了應對旅遊書市場萎縮的危機，近一年已開始轉型，推出退休財務安排、移民退休等書籍。（受訪者提供圖片）

長者不懂使用AI，內地旅遊書仍能維持一定銷量。（受訪者提供圖片）

西DorSi指港人愈走愈遠 兩本新書衝出大灣區玩盡文化古鎮

北上KOL「西DorSi」今年新出版兩本旅遊書《北京、蘇州、景德鎮》及《潮汕、泉州、桂林》，分別定價為148元及128元。他引述出版社指，整個旅遊書市場近年在走下坡，考慮到港人北上愈玩愈遠，加上深圳變化急速，出版後不久內容便可能過時，因此今次的主題衝出大灣區。

西DorSi又指，「景德鎮手工瓷業遺存」已成為世界遺產的正式提名項目，內地已向聯合國教科文組織申報，相信即將成為熱門旅遊目的地；至於潮汕則是他的家鄉，同時也是大熱電影《給阿嬤的情書》的取景地，估計也有不少讀者感到興趣。

北上KOL「西DorSi」今年新出版兩本旅遊書《北京、蘇州、景德鎮》及《潮汕、泉州、桂林》，分別定價為148元及128元。（李可榆攝）

成日有人問我會唔會去遠啲嘅地方，例如新疆西藏，但寫完冇人睇就大鑊，所以今次先搵啲香港人有興趣嘅城市，做一個新嘗試。如果出年反應好，可能考慮去再遠啲嘅地方。 北上KOL西DorSi

北上KOL西DorSi今屆書展出版兩本新旅遊書。（受訪者提供圖片）

西DorSi上周六7月18日舉辦講座《香港書展2026︰西DorSi帶你暢遊古都名鎮》。圖為大合照。（受訪者提供圖片）

代理商︰今年有約數間旅遊書商沒參展

星島新聞集團泛華發行代理總經理梁予文表示，今年的銷量與去年持平，暢銷書包括小說作家天航及導演葉念琛的新作等，惟不少行家都反映是近年最差的一年，估計與人流及參與書商減少有關。他並認同旅遊書的需求降低，因社交平台的資訊漸趨發達，稱今年已有約數間專售旅遊書的出版商沒有參展。