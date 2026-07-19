書展2026｜阿聯酋出版商協會滿意人流　明年盼擴大參展規模

香港書展至下周二（21日）結束。今屆以「從香港閱讀世界：文創傳承・旅悅人生」為主題，希望透過閱讀連結文化與旅遊，支持香港建設中外文化藝術交流中心。首次參展的阿聯酋出版商協會表示，現場參觀人流理想，明年將擴大參展規模。



香港書展至下周二（21日）結束。今屆以「從香港閱讀世界：文創傳承・旅悅人生」為主題，希望透過閱讀連結文化與旅遊，支持香港建設中外文化藝術交流中心。

首次參與香港書展的阿聯酋出版商協會執行董事、Menassah發行公司行政總裁拉希德·阿爾庫斯（Rashid Al Kous）表示，希望透過書展搭建文化與出版交流橋樑，包括阿聯酋出版商與亞洲及香港出版業者的合作連繫，協助阿聯酋出版業開拓新市場，特別是香港市場。

香港書展至下周二（21日）結束。今屆以「從香港閱讀世界：文創傳承・旅悅人生」為主題，希望透過閱讀連結文化與旅遊，支持香港建設中外文化藝術交流中心。

拉希德·阿爾庫斯表示感受到訪客對阿聯酋文化及相關讀物抱有濃厚興趣。是次參展同時肩負拓展合作、帶動銷量、提升阿拉伯文化曝光度等多重目標，期望透過本土書籍與出版人，讓讀者近距離接觸原汁原味的阿聯酋文化。他續表示，明年將擴大參展規模，以更豐富的陣容再度參與香港書展。

香港書展至下周二（21日）結束。今屆以「從香港閱讀世界：文創傳承・旅悅人生」為主題，希望透過閱讀連結文化與旅遊，支持香港建設中外文化藝術交流中心。

閱讀風氣除了由線下走到線上，亦有不少電子書選擇以實體書形式出版。首度以實體書線下銷售的抖音旗下番茄小說今年首度參加書展，來自浙江的宋小姐表示平時都是用番茄小說看電子書，這次在香港書展看到番茄小說實體銷售覺得十分驚喜。她說逛書展讓偏愛看電子書和聽書的讀者再次感受到紙質書的魅力，現場人流湧動感受到香港濃厚的閱讀風氣，指明年還會再來，期待香港書展能帶來更多驚喜。