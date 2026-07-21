書展最後一天　有展商推三本六五折速銷　有家長掃18本補充練習

一連七日書展今日迎來最後一天，各參展商趁機劈價速銷，或是出招吸客衝刺。有出版社認為，受多日天雨影響，整體銷情未如理想，臨近書展尾聲，昨日起加推「三本六五折」優惠，吸引讀者湊夠優惠門檻；亦有攤位以限量作者簽名本作招徠吸客。另有賣中小學補充練習的檔位則指，今日生意顯著上升，更有家長一口氣掃18本補充練習，「家長買得很開心，我們也做得很開心。」



書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」，書商等亦推出不同優惠吸引客人。（湯致遠攝）

書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」，書商等亦推出不同優惠吸引客人。（湯致遠攝）

書展2026今日（21日）最後一天，不少書迷到場選購「心頭好」，書商等亦推出不同優惠吸引客人。（湯致遠攝）

書商推「三本六五折」 讀者努力「湊數」

書展踏入最後一天，不少市民趁機「掃貨」。中華書局董事副總編輯黎耀強表示，今年整體銷情受天雨影響而未如預期理想，展期初段連場大雨，讀者「要撐傘，就會買少一點書」。不過，他指自周末天氣好轉，人流明顯回升，星期日更一度「打蛇餅」。

該局自昨日起已將部份書籍折扣調整為「三本六五折」，優惠推出後甚受歡迎。他分享，不少讀者原本只打算買一兩本書，見到優惠後便「努力尋找第三本書」，明顯帶動銷量。

書展最後一天（21日），中華書局前一天起已將部分書籍折扣調整為「三本六五折」，優惠推出後甚受歡迎。（李可榆攝）

書展最後一天（21日），中華書局前一天起已將部分書籍折扣調整為「三本六五折」，優惠推出後甚受歡迎。（李可榆攝）

補充練習檔位銷情上升 有小學家長一擲18本補充練習

主打買中小學補充練習、參考書的檔位「NoteSity」，其負責人Zoe透露最後一天銷情明顯上升，顧客普遍抱著「最後一天，有什麼錢都把它花掉」的心態。

攤位更出現一位顧客一口氣購入18本小學補充練習，負責人笑言：「家長買得很開心，我們也做得很開心。」

書展2026最後一天（21日），有書商指有客人一口氣購入18本小學補充練習。（李可榆攝）

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參展推出限量簽名本

參展商萬里機構的副總編輯梁卓倫表示，今年銷售情況與去年類似，不少讀者「最後衝刺」光顧。該參展商亦加推限量作者簽名本，涵蓋由藝人袁文傑撰寫的《傑出阿仙奴》及律政司粵港澳大灣區專責小組成員「西DorSi」的作品等書籍。