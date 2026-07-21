深水埗遭撞斷腳　女子稱被迫下車步行捱撞　向的士司機索償840萬

2019年反修例風波期間，一輛的士在深水埗鏟上行人路，撞倒兩名女子，司機其後被示威者拉出車廂「私了」。當日遭的士撞斷腳的女途人，向司機索償840萬。案件（HCPI 245/2022)今（21日）在高等法院開審。女事主稱，她當日原本與朋友家人往尖沙咀，惟巴士駛至長沙灣已伙法前行，他們遂下車步行，期間遇到很多示威者，她突然聽到有人大叫及有車聲，向後望時的士已很接近，並把她撞倒。她的右膝受傷，留醫逾3個月，期間進行了7次手術。



辯方指事主當天穿黑色衣物，質疑她同情示威者，事主否認，並稱她一向都愛穿黑色。



原告白凱琳，被告鄭國泉。

原告白凱琳向肇事的士司機索償840萬。(朱棨新攝)

2019年10月6日，深水埗一帶有示威者聚集，一輛的士衝上行人路並撞倒兩名女子。（蔡正邦攝）

深水埗欽洲街近長沙灣道路口，一輛的士突剷上行人路。(李穎霖攝)

巴士無法前行下車步行捱撞

原告供稱，2019年10月6日，她和一名朋友和一名親戚由屯門打算往尖沙咀，惟他們所坐的巴士在長沙灣已無法前行，他們便下車準備行往旺角，惟行至欽州街及長沙灣道交界時，見到很多示威者。她在橫過馬路時，聽到起哄的聲音，她向後望未見涉案的士，惟她繼續前後時，聽到有人大叫及有車聲，她再向後望，已見到的士已非常接近，並被撞倒。她指的士前座當時沒有乘客，她記得司機穿紅衣。

留院3月右膝曾作多次手術

原告稱她被撞後，被送院救治，至2020年1月18日出院，期間做進行7次手術。她的右膝曾接受多次手術，現在右膝靜止時仍會覺痛，步行1小時便要休息，否則要找同行「借力」。此外，她的右膝近期難以伸直，尤其是坐下後起身，需較多時間 。

腿部多疤痕卻無錢作手術

原告又稱，以前喜歡很多活動，如她喜歡到較遠的地方拍照，及與家人露營，現在都不能做了。她的膝蓋又留下很多疤痕，醫生曾建議她可做手術，但她因無錢而無做，但若財政許可，她會接受手術，又謂：「啲疤疤咁核突。」 庭上有展示事主腳部照片，她的雙腿有多處疤痕

醫管局調高收費後不再做物理治療

原告又指，過往有做物理治療，但因醫管局調高收費，收費由每次80元增至250元，她認為太貴，今年3月已沒再接受物理治療。

現於幼稚園任文員

原告指，她於2023年3月再重新就業，但已失業數年，醫生亦指無甚麼手術可幫到她。她現時任幼稚園任職文員，月入約1.5萬元，工作涉及搬運食物等，對她的腳構成負擔。

案發時穿黑衣但否認同情示威者

被告的代表大律師盤問時指，原告案發時穿黑衣，問她是否同情示威者，原告否認，並稱她一向喜歡穿黑色。律師又問她是否同情「黃營」，原告稱她沒有偏頗，但會留意「黃營」的消息。律師續指案時的士前座乘客位有人，原告不同意。

辯方指原告曾步行1個半小時才停下

律師又指，根據2023年7至8月的片段，原告曾步行近1個半小時，才停下吃晚飯，原告稱她有坐下休息，又稱廿至卅年後，她需再做手術更換整個膝蓋。