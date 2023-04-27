私了的士司機　經理被加監13月　上訴庭指原審未考慮案涉私下處決

男經理於2019年10月在深水埗一次街頭衝突中參與「私了」一名的士司機，經理承認暴動罪，原被判囚3年。律政司認為刑罰太輕，上訴庭覆核後加監至4年1個月。法官今(27日)下判辭指，群眾當日堵路等無疑屬路霸行為，他們對司機施襲的暴力程亦非常嚴重，甚至可以致命，但原審法官判刑時未考慮案件涉私下處決不同立場人士，亦未考慮兩名女途人是因群眾的瘋狂行為而受傷，認為原審官原則犯錯，需加重被告刑罰。



被告張子龍，33歲，案發時為人力資源經理，去年在區域法院承認於2019年10月6日《禁蒙面法》生效後的示威中，在深水埗欽洲街與長沙灣道交界，連同他人參與暴動，他亦承認身處非法集結時使用蒙面物品罪，原被判囚3年，上訴庭早前加監至4年1個月。

2019年10月6日一名的士司機在深水埗遭群眾毆打受傷。(詳看下圖)

現場檢獲削尖長棍等武器

判辭指，該暴動事件於下午5時許發生，早於案發前數小時，深水埗已有大批身穿黑衣的人在馬路設路障，本案是堵路演變成的襲擊事件。警方事後在現場檢獲的武器，包括剪刀、被削尖的長棍，顯示群眾是有備而來，暴動亦有一定程度的預謀。

被告刻意作出襲擊行為

被告聲稱因目擊涉案的士撞向人群，群情洶湧，才加入襲擊，上訴庭法官卻認為被告是刻意作出涉案行為，並非即興或不假思索的舉動，他當時戴上口罩，可更肆無忌憚及隱藏身份，以便逃走及逃避警方追捕。此外，被告聲稱知道區內情況混亂，但未有遠離事端，反而選擇置身其中。

事件無疑屬路霸行為

判辭又指，事主欲勉強駛過南昌街的路障，牽動堵路群眾的情緒，到達涉案地點時遭蒙面人士圍堵，導致本案發生。法官指這無疑屬路霸作為。群眾違法堵路，無故圍堵和損壞的士，最終令的士失控衝上行人路。惟的士撞到行人後，他們不先處理被撞傷的兩名女途人，反而把事主拖出的士毒打。

未考慮事件涉私下處決不同立場人士

法官又指，當時司機已被打至頭破血流、受傷倒地，群眾仍繼續襲擊，顯然是宣洩對事主強行駛過路障的不滿，從而對他作出仇視、霸凌、恫嚇和滅聲等無法無天的行為。上訴庭法官認為，原審法官判刑時忽略了群眾私自處決不同背景或立場人士。

女途人因群眾瘋狂行為而受傷

法官又指，本案的暴力程度屬非常嚴重，可以致命，或導致永久失明，事件沒有導致事主永久傷殘，純屬僥倖。此外，兩名女途人因群眾擅自登上的士，襲擊的士司機的瘋狂行為而受傷，原審法官判刑時似乎亦未有充份考慮。

上訴庭認為原審法官判刑明顯過輕，原則犯錯，並以監禁6年半為量刑起點，因被告認罪和是次是刑期覆核，最終判刑49個月。

案件編號：CAAR8/2022