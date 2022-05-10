深水埗的士司機遭私了　男子認暴動囚3年　25歲女被告去世獲撤控

2019年10月政府突定立《禁蒙面法》，之後連日有示威者上街並在多區發生衝突事件，在深水埗區有的士駛經時被擲雜物剷上行人路，並傷及兩名女子，的士司機之後被人拉出圍毆「私了」，他被打至7肋骨骨折，的士亦被毀至無法維修。兩名涉當日在參與的男女被控暴動等罪，案件今（10日）在區域法院處理時，庭上透露女被告已去世，男被告則認罪。法官判刑時斥責人群未拿捏事件始末，便對司機施以無情的襲擊，令人咋舌，男被告被暴力支配情緒，判他監禁3年。



女被告已逝控罪終止

男被告張子龍（34歲，人力資源經理），和女被告鍾泳儀（25歲）。鍾被捕時報稱教師，由於她在審訊前已去世，其控罪亦終止。法官在庭上有追問死因庭會否跟進女被告的死因，控方表示仍在調查中。據悉，女被告並非因自殺或染疫致死。

張被控於2019年10月6日在深水埗欽洲街與長沙灣道交界，連同他人參與暴動；以及非法及惡意傷害鄭國泉。他被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪。他今承認暴動及使用蒙面物品兩罪，有意圖而傷人罪則保留法庭存檔，不繼續起訴。

鄭遇襲的士剷上行人路傷兩女

案情指，事主鄭國泉於案發日下午約5時，駕駛的士駛過路障，遭群眾投擲物品。他因此把受損的的士，駛至車房維修。

同時，大約200至 300名人在欽州街堵路。鄭駕駛沿欽州街慢駛，駛至與長沙灣道交界時，在路障前停車。約70、80名蒙面人團堵的士，部份人強行打開的士左側車門，有人在外面及爬進車廂用削尖的鐵通猛打鄭。鄭遭猛烈襲擊，未能控制的士，以致的士失控衝上行人路，撞傷兩名女子。

鄭曾兩度遭人淋漂白水

群眾見狀更為憤怒，有人把鄭拖出車外，至少20名蒙面人徒手或用硬物，團毆已倒地的鄭，令他血流披面。有人用雨傘尖端連續插向他的頭，或用金屬指示牌及鎚子多次鄭，鄭亦遭兩次淋漂白水。戴上口罩的張子龍則用腳踩鄭，又兩次用長形硬物打鄭的上身。此外，人群大肆破壞其的士，包括用石頭等破壞車身，和擊碎玻璃窗。的士的側鏡及車牌被拆毀，車身遭噴漆。

被毆至7條肋骨骨折

鄭及後被送院救治，發現他身體多處受傷，其中左邊頭皮和下唇有裂傷，分別需縫4和3針。此外，他共7條肋骨骨折。而鄭的的士內的2.3萬現金和一隻價值14萬的手錶不翼而飛。而的士被破壞至無法維修，的士公司損失約16萬元。

求情指張受憤怒主宰

張於同年10月15日被捕，警誡下保持緘默。

辯方求情指，張的襲擊只維持數秒，鄭雖受嚴重傷害，但住院5天後出院，無永久性損害。辯方續指，張沒有政治取向，惟案發時沒理解清楚事件，被憤怒主宰，及受到當刻負面影響而犯案，現已深感後悔。

官斥張受過高深教育應能弄清事實

法官判刑時指，本案屬偶發性，非有預謀，其嚴重性屬中等。張受過高深教育，亦屬於會計師樓的中層人員，應有能力冷靜看待，弄清事實。惟他被暴力支配情緒，被激情駕馭理智。經考慮後，法官判張監禁3年

案件編號：DCCC 705、706/2020