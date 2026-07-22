北上求醫｜六旬婆遭硬銷植牙　術後神經永久受損　下巴麻痺難進食

北上求醫風盛，牙科是其中一之一，不過服務質素參差，香港牙醫學會指，去年調查發現，私家牙醫診所每月平均有4個病人因北上看牙後須後續治療，當中涉及最多是植牙問題。



年過六旬的王婆婆缺牙10多年，本港牙醫認為不適宜植牙，故一直使用假牙。她早前到內地看牙，本只想調整假牙，在機構職員「洗腦」式遊說，聲稱「總院長一定做得好」等之下，令她花費2萬元植6隻牙。不過，手術最終失敗，王婆婆在港求醫後，發現植體壓着神經線，須全部取出，並確診神經永久受損，只能剪碎食物進食，更因下巴持續麻痺，經常咬傷嘴唇，放棄唱歌愛好。她坦言後悔當初決定，「唔好聽佢哋講到好似好好聽」，「都係呃人」。



(圖中)王婆婆北上植牙失敗，稱後悔當初決定。(林子慰攝)

先花兩千元植一隻牙 覆診時稱已做模版 須兩萬元植6隻

王婆婆缺牙10多年，香港牙醫曾診斷其牙床狹窄，不適宜植牙，故一直使用假牙。她2024年與友人到深圳看牙，原冀調整假牙，但在職員「洗腦」式遊說下，花費2000元試植一隻牙。

其後王婆婆覆診時，卻被要求繳費2萬元，並同時植6隻牙。王婆婆初時不同意，惟職員以「總院長一定可以做得好」、「痛一次總比痛多次好」及「總院長很難預約」等理由催促，並指模版已製作不能更改，否則要額外收費，王女士最終同意新方案，「本身只想種一隻牙，見教授咁叻，又聽人講種完牙食嘢好好，唯有試下」。

牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（林子慰攝）

王婆婆表示，手術過程並不舒服及感到疼痛，總院長植入植體後，便急急離開，將餘下填骨粉及縫針的程序疑似交給助理。

術後，王婆婆感到頭暈及胸悶，及後更呼吸困難，血壓飆高，職員安排她到診所內的氧氣室吸氧氣，惟未有好轉，最後於診所職員陪同下到醫院急症室求醫，醫院檢查後著她休息，惟沒提供任何治療。同日晚上，王婆婆自行過關回家。

植體壓神經線 須手術取出

王婆婆回港後，情況持續惡化，整個口腔麻痹，出現紅黑色的瘀青，「腫得像豬頭」。她曾向手術診所查詢，但被告知反應屬正常。王婆婆最終決定到香港牙科醫院求醫，發現植體壓着神經線，需要全部取出，並確診神經永久受損，無法逆轉。

王婆婆現時只能剪碎食物進食，更因下巴持續麻痺，常咬傷嘴唇，放棄唱歌愛好。她坦言後悔當初決定，「唔好聽佢哋講到好似好好聽」，以為像廣告般「好快、好簡單、好平」，「都係呃人」。

牙醫學會：每月平均4病人求診 因北上看牙後要後續治療

香港牙醫學會副會長張達良指，在港的牙醫宣稱自己是「總院長」已屬違法，市民跨境求醫時不應輕信營業員的宣傳。

牙醫學會去年就境外牙科收集本港私家執業牙醫意見，數據反映，私家牙醫診所每月平均有4個病人因北上看牙後須返港跟進，當中涉及最多是植牙問題。(詳見另稿)