北上睇牙｜港牙醫月均4病人須執手尾　有境外店港諮處涉非法行醫

香港的註冊西醫及牙醫受嚴格規管，不得作誇大或有誤導成分宣傳以招徠病人，不過，由於兩地法規存灰色地帶，近年境外牙醫廣告在港卻百花齊放，巴士、地鐵、網絡平台各處可見。



香港牙醫學會今日指出，相關做法已成常態，推廣手法或涉誤導及不當宣稱，令市民忽視牙科療程風險，需要回港跟進個案趨增。學會表示，本港聯同內地牙醫業界發表聯合聲明，建議香港及內地監管部門加強協作，並訂立專門規管醫療廣告的法例。



另外，牙醫學會又發現，有境外牙科連鎖店在香港設立諮詢處，內有穿醫生袍職員診斷及提供治療建議，涉嫌在港非法行醫，認為事件嚴重，冀有關部門跟進，保障公眾健康。



牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（林子慰攝）

牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（林子慰攝）

每名牙醫每月平均4病人涉北上看牙醫後須跟進

根據香港大學牙醫學院學生今年的調查，311名市民受訪者中，現時有10%會到深圳牙醫就診，較多受訪者希望去洗牙、牙齒檢查或植牙。

香港牙醫學會去年則就境外牙科收集216名本港私家執業牙醫意見，數據反映，現時每名牙醫每個月平均需接收4名因北上看牙後須後續治療的病人，當中最多病人尋求就植牙療程的跟進。

牙醫學會批評「上午植牙，下午即可吃蘋果」失實及誤導

香港牙醫學會表示，現時有境外牙科機構推廣手法失實及誤導，或令市民輕視牙科療程風險。學會舉例有廣告標榜快速復原，聲稱「上午植牙，下午即可吃蘋果」，惟植牙術後應食用液體和軟質食物，避免直接咬合，減少植體鬆動或整合失敗風險。

牙醫學會表示，牙科療程複雜，涉及全面評估、麻醉、縫合及術後藥物，不可視作一般商業買賣，需重視背後風險。會長陳超余則說，誤導性廣告愈來愈多，延伸問題嚴峻，故聯合本港及內地牙醫業界發表聲明，建議相關監管部門加強協作，亦促請牙科服務機構確保服務資訊真實，說明處理糾紛途徑等。

根據香港大學牙醫學院學生調查，311名市民受訪者中，現時有10%會到深圳牙醫就診，較多受訪者希望去洗牙、牙齒檢查或植牙。（資料圖片）

牙醫學會促規管宣傳

另外，聲明又建議港府修訂《不良廣告（醫藥）條例》，在附表加入牙科疾病或治療項目；以及在《商品說明條例》下訂立專門規管醫療廣告的法例。

牙醫學會又發現，有境外牙科連鎖店在香港設立諮詢處，內有穿醫生袍職員診斷，為病人使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌在港非法行醫，認為事件嚴重，冀有關部門跟進，保障公眾健康。