衞生署：五年起訴20宗非法行醫　已與牙醫學會了解　或有執法行動

香港牙醫學會昨日（22日）揭發有內地牙科連鎖店職員涉嫌在港非法行醫，醫務衞生局和衞生署回覆查詢時表示，由2021年至2025年，以非法行醫罪名起訴的個案涉及20宗，其中19宗被定罪，未有交代有多少宗涉及內地牙醫。衞生署表示已與牙醫學會聯絡瞭解懷疑非法執業的行為，又不排除往後會有執法行動。



衞生署回覆《香港01》查詢時指出表示今年1月至今已以非法行醫罪名起訴20人。（資料圖片）

牙醫學會昨日揭發多間內地牙科連鎖店有自稱牙醫職員以諮詢名義，為顧客以口腔內窺鏡拍攝口腔影像，並提供療程、選用物料等植牙建議。學會表示相關行為或已涉非法行醫。

就涉及非法從事牙科執業的情況，衞生署表示，今年內已聯同警方共進行13次聯合行動，共檢控7人。由2021年至2025年，以非法行醫罪名起訴的個案涉及20宗，其中19宗被定罪。衞生署表示已與牙醫學會聯絡瞭解懷疑非法執業的行為，又不排除往後會有執法行動。

衞生署提醒市民在求醫前，應瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公布的「註冊牙醫名單」確保服務提供者資格，又鼓勵市民就懷疑非法提供醫療服務的人士向警方作出舉報，如接獲投訴定必果斷執法。

牙醫學會昨日另表示有內地牙醫診所在港廣告涉誇大療程成效，衞生署表示一般牙科廣告在《不良廣告（醫藥）條例》管轄範圍外，但在2024年至2026年6月合共審閱約10萬條在不同媒體所發布的廣告，就違反條例個案已發出超過1100封警告信。