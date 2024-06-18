消委會｜北上睇牙應留意制度差異　黃鳳嫺：香港簽約處理爭議在港

消委會最新一期《選擇》月刊提到，接獲不少牙科服務投訴個案，原打算在本地箍牙療程，惟輪候磨牙無期，被遊說至深圳的合作診所，效果未及預期，要求退款遭拒絕，要由消委會介入。消委會總幹事黃鳳嫺今日（18日）在電台節目指，過往接受投訴，多數都因為服務參差問題而引起，事主簽約在香港，在箍牙過程中，檢查牙齒及牙套是否度身訂造，應是箍牙公司的責任。



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消費者昨日（17日）發布最新一期《選擇》月刊，指今年1至5月接獲51宗投訴，較去年同期的60宗少9宗。

當中接獲投訴指，在港進行一個牙齒掃描程序後，商戶提供包括18套牙套箍牙方案，事主接受方案後選擇在港與商戶合作的香港牙醫診所進行磨牙程序，及後收到通知指香港現時沒有診所可為他磨牙，輪候無期，曾要求退款，惟在商戶遊說下改至商戶在深圳的合作診所進行磨牙程序。最終效果未及預期，要求退款亦遭拒絕，要由消委會介入才同意退款。

黃鳳嫺：「箍牙公司」及「牙醫」細節有分別

消委會總幹事黃鳳嫺於港台節目《千禧年代》表示，箍牙一般程序有三部曲，檢查牙齒、磨牙及箍牙。因為「箍牙公司」及「牙醫」的細節上有分別，若是箍牙公司，就需要留意其合作夥伴，如果轉介至內地齒健診所，就需要留意其口碑。是次個案就是涉箍牙公司。

她表示，如出現問題，因為合約在香港簽，則會在香港處理，但如是磨牙過程有問題，因兩地牙科服務收費及監管制度不同，就需要交由內地診所處理。她又指，由於是次個案磨牙過程是在內地，箍牙過程在香港，故檢查牙齒以及牙套是否度身訂造應是箍牙公司的責任，因為療程管理是公司負責，並解釋個案爭議發生在香港，只是過程涉及內地診所。

被問及返回內地睇牙是否常見，她表示，一般本地牙科都會提供一條龍療程，但因為箍牙公司不一定會有牙醫，所以合作夥伴有機會在內地，當中是否涉介紹費她就表示不清楚。

她提及到，過往較少人北上接受專業服務，但由於價格吸引令市民回到內地睇牙，消費者應了解兩地診所情況。

另外，對於有個案經32次治療仍未根治牙齒問題，疑種牙牙樁被打歪，黃鳳嫺表示事主好可憐，指是牙科服務質素出現參差情況，並提及過往接受投訴，多數都因為參差問題而引起。

她建議消費者宜留意牙醫是否當地註冊及有資歷，做好功課，若是重要的療程，建議「搵多兩個專業意見」，了解哪個意見更為安心，亦要留意口碑及價錢再決定，指因為箍牙是自己，受損都是自己辛苦。