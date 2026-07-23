酷熱天氣｜香港迪士尼升級降溫設備　下午4時入園$480平原價一半

面對極端高溫多變的天氣，香港迪士尼今日（23日）公布，將持續優化園區內的防暑及降溫配套，包括在排隊等候區升級軸流風機；升級逾40部免費飲水機等，而今年夏季更舉辦「Pixar水花大街派對！」活動，邀請賓客與Pixar角色投入水花狂歡，透過噴水花車盡情濕身，並推出多款Pixar主題的消暑美食。



香港迪士尼指，本地居民由即日起可享「夏日Chill爽」門票優惠，下午4時後入園只需480元，而樂園採取動態定價機制，即相比最貴門票便宜53.8%。



香港迪士尼公布，面對香港夏季高溫、潮濕及多變天氣，將持續優化園區內的防暑及降溫配套。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港迪士尼今年炎炎夏日全新舉辦「Pixar Summer Fest」活動。（迪士尼圖片）

香港迪士尼今年炎炎夏日全新舉辦「Pixar Summer Fest」活動。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼︰持續優化園區內的防暑及降溫配套

近年全球面對極端氣候環境，本港夏季也迎接超高溫天氣。香港迪士尼今日公布，面對香港夏季高溫、潮濕及多變天氣，將持續優化園區內的防暑及降溫配套，從賓客抵達樂園開始，入閘口及售票處已增設節能吊扇，多個排隊等候區升級軸流風機，以加強空氣流通及降低能源消耗。

香港迪士尼表示，園區早於規劃階段已將舒適度納入重要考量，工程師設計景點及娛樂體驗時，已分析日照、熱力及風力等環境數據，並運用電腦模擬技術，評估不同環境下的體感效果，從而優化設計。

其中，探險世界的「領航者薈館」便參考日照軌跡及通風需求進行規劃，透過硬質屋頂物料及通風設計減少熱力積聚，提供遮蔭及避雨空間；而《魔海奇緣凱旋慶典》的表演場地則設有天篷、樹木及風扇等遮蔭設施；園區內更保留及種植大量樹木，有助增加天然遮蔭範圍。

探險世界的「領航者薈館」便參考日照軌跡及通風需求進行規劃，透過硬質屋頂物料及通風設計減少熱力積聚，提供遮蔭及避雨空間。（香港迪士尼圖片）

園內設有約860把風扇 逾40部免費飲水機正升級

香港迪士尼又指，園區內設有約860把風扇，因應天氣及營運需要靈活調配，炎熱天氣並會增配可移動風扇，加強重點區域的降溫效果，部份戶外區域亦配備可移動式冷氣機；而園內多個戶外地點設有噴霧降溫系統，部份排隊區及戶外餐飲休息區，亦增設遮陽設施，為賓客提供更多舒適的休憩空間。

園區設有逾40部免費飲水機，方便賓客隨時補充水分，其中約一半飲水機已完成升級，注水速度較原有飲水機提升約50%。

香港迪士尼適時增加前線演藝人員的休息時段。（香港迪士尼圖片）

適時增加前線演藝人員休息時段 不時送電解質飲品

演藝人員工作安排方面，香港迪士尼會密切監察天氣情況，當勞工處「工作暑熱警告」生效時，將因應情況調整部分戶外表演時間，並適時增加前線演藝人員的休息時段。

而演藝人員穿着的戶外服裝，大部份都採用吸濕排汗、透氣的物料，以提升穿着舒適度，同時度假區親善大使也不時送上電解質補充飲料粉劑，以及盛有冰水的水樽，為他們消暑降溫。

「Pixar水花大街派對！」邀請賓客與多位Pixar角色一同投入水花狂歡。（香港迪士尼圖片）

今年舉辦Pixar水花大街派對 噴水花車盡情濕身

香港迪士尼並指，今年炎炎夏日全新舉辦「Pixar Summer Fest」活動，為賓客帶來沉浸式夏日娛樂體驗，其中「Pixar水花大街派對！」邀請賓客與多位Pixar角色一同投入水花狂歡，透過噴水花車盡情濕身，感受樂園夏日氣氛。

園內更推出多款Pixar主題的消暑美食，包括翠絲小食車的靑檸味軟雪糕配菠蘿味沙冰，並以《怪獸公司》為主題推出大眼仔雪糕條、《斗奇奇兵》三眼仔雪糕條，以及毛毛造型的薄荷朱古力味軟雪糕,。

香港迪士尼推出多款Pixar主題的消暑美食。（香港迪士尼圖片）

「夏日Chill爽」門票優惠 下午4時後入園$480

考慮到日間天氣酷熱，香港迪士尼公布本地居民可享「夏日Chill爽」門票優惠，下午4時後入園只需480元。而樂園採取採用動態定價機制，視乎假日或周末等因素調整，第一級別至第四級別分別索價769元、859元、949元及1,039元，即夏日優惠相比最高級別門票便宜53.8%。