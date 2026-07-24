港台「十大中文金曲—上海金曲匯」啟動 在滬展出黑膠唱片等珍藏
撰文：蕭通
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香港電台周四（23日）在上海舉辦「十大中文金曲—上海金曲匯」，包括舉行為期3個星期的香港唱片足印展，以及於晚上舉辦廣東歌派對之夜，展現香港深厚音樂軟實力，進一步推動滬港文化交流和融合。
關婉儀：冀深化香港與內地文化連繫
廣播處長關婉儀在開幕儀式致辭時表示，音樂是跨越地域和語言界限的媒介，港台期望以粵語流行曲為橋樑，深化香港與內地的文化連繫，同時將港台十大中文金曲的品牌帶出香港。
作為活動亮點，周五（24日）起在上海長寧翡悅里舉行的香港唱片足印展，將展出港台音樂資料庫的一系列珍藏，包括約130張不同年代的經典黑膠唱片、歷年十大中文金曲的獎座和場刊等。
展覽設有視聽區和打卡區，為參觀的樂迷帶來沉浸式體驗。參觀者並可在點唱區寫下點唱紙和留言，部份內容將獲安排在港台節目如《音樂情人》中讀出，並有機會贏取豐富獎品。
香港唱片足印展將舉行至8月13日，開放時間為星期一至五上午10時至下午7時；星期六、日上午10時至下午8時30分，免費入場。
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