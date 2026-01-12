港台40年節目《議事論事》停播　《議政四方》取代　1.14起播出

有近40年歷史的香港電台節目《議事論事》將停播。港台回覆傳媒查詢指，新節目《議政四方》將自1月14日起，每逢周三上午10時至10時半於「港台電視32」播出，是在新一屆立法會會期推出的全新直播節目。《議事論事》在2021年曾捲入「抽起」節目等爭議，近年已改為由外判團隊製作。



近年改由外判團隊製作節目 最新一期去年8.1發布

《議事論事》是港台政局分析節目，由主持及嘉賓剖析本港政治事務，並發表個人意見。官網顯示，該節目每周報道立法會內的事務，並以民生議題作為重點，扼要報道議會審議各項法案及政策的精華，以便市民通過節目更了解和掌握政府的施政理念。

前立法會主席曾鈺成亦是《議事論事》主持之一。（《議事論事》節目截圖）

節目於1986年4月9日首播，歷屆主持包括陳毓祥、前行政會議成員李鵬飛、前立法會主席曾鈺成、前立法會議員余若薇等。近年該節目改由外判團隊負責製作，最後一任監製為彭志敏。

翻查港台官網，最新一期《議事論事》於去年8月1日發布，就引入指定技術工種專才、規劃新發展區通用綠色框架及建築物節能措施進行討論。

李百全曾任港台廣播處長，現任保安局常任秘書長。（張浩維攝）

近年捲入「抽起」和刪改六四片段風波

近年《議事論事》不時捲入抽起和刪改風波。2021年3月1日，李百全上任港台廣播處長，當年3月11日，原定晚上8時播出的《議事論事》，在未有通知下突然「抽起」，改播《卓越教室》。節目原定討論修改選舉制度。

2021年5月，該節目有一集在尾段播放六四長跑片段，其後相關片段的網上重溫版本被刪除。港台指，編輯委員會早前已決定該節目須關乎當前立法會事務，加插有關片段時未經委員會同意，強調節目並非不能播放六四議題內容。