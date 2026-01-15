港台節目《香港家書》停播　稱不少人已選擇在其他平台發表意見

繼有近40年歷史的港台節目《議事論事》停播後，另一長壽節目《香港家書》亦傳出停播。港台回覆傳媒查詢時證實，隨着可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見，港台「與時並進」，已結束《香港家書》的播放，並已於1月3日起，加強第一台節目《未來 • 無限》內容，逢週六上午9時至9時30分播出。



《香港家書》以往逢周六早上9時至9時20分在港台第一台播出，邀請由學者、議員、官員及社會各界人士，以書信形式向香港市民發表意見，分析香港社會現象或者表達個人感受。翻查港台網頁，對上一集《香港家書》在去年12月27日播出，當時邀請時任立法會主席梁君彥回顧立法會工作。

港台回覆傳媒查詢表示，節目是一個個人意見節目，而隨着可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見，港台已結束《香港家書》的播放，並繼續探討開發更多能與嘉賓深入互動的個人意見節目。

翻查資料，節目在香港政權移交前名為《給香港的信》，及後更改名稱為《香港家書》。節目曾掀起政治風波，1991年中華旅行社總經理鄭安國獲邀在節目闡述台灣前總統李登輝「兩國論」的言論後，受親中人士及港府批評，鄭安國被拒絕續發簽證，並調回台灣，繼任的張良任亦未能得到入境處簽證。