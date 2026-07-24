動漫電玩節2026開鑼　排頭位動漫迷「反智轉身」入場再購得心頭好

香港動漫電玩節2026今日（24日）開鑼，在離正式開放入場前逾一小時，會展外已排起長長人龍，更延至華潤大廈。排頭位的葉先生表示，入場時會做經典動作「反智轉身」，延續動漫節傳統。果然，入場一刻他先來個「反智轉身」，全場歡呼，入場後，他亦成功購得今日目標的Sanrio 公仔，預算大約1,000元。



動漫節2026於7月24日開鑼，排頭位的葉先生入場時按傳統做經典動作「反智轉身」，之後購得心頭好。（梁鵬威攝）

動漫節2026於7月24日開鑼，排頭位的葉先生入場時按傳統做經典動作「反智轉身」。（梁鵬威攝）

香港動漫電玩節2026於7月24日開鑼，排隊入場的在早上9時多已由會展延至華潤大廈。（洪戩昊攝）

早上10時才正式入場，早上9時多的人龍已延至華潤大廈。很多人帶備椅子等排隊用品到場。排頭位的葉先生表示驚喜，對於登記後獲分最前時段稱「唔知點解會中」。他透露，今日的目標是Sanrio 公仔，預留大約1,000元。他又表示，入場時會做經典動作「反智轉身」，延續動漫節傳統。

排頭位的葉先生表示驚喜，預告入場時會按傳統做經典動作「反智轉身」，延續動漫節傳統。（洪戩昊攝）

入場人士：反智轉身「文化嚟㗎嘛」

排第四位的江先生稱自細已有到動漫電玩節，已來過十數次。他以往沒有特別提早排隊，今年也只是最後5分鐘忽然記起才到網站取籌，豈料獲分最前時段，所以今日特地請假到場。

作為多屆入場人士，他早有聽聞動漫節頭位入場傳統「反智轉身」，他表示今年難得獲得前排位置，也會秉承傳統：「文化嚟㗎嘛」。至於預算方面，他表示有三、四千元，但沒有特定目標。