動漫節2026｜第27屆香港動漫電玩節明日（24日）開幕，今年展覽規模創歷屆之最，匯聚超過200個參展商，參展漫畫家及設計師增至近700位。展場首度由傳統的Hall 1及Hall 3，擴展至Hall 5，其中Hall 5將用作CosParadise， 持「Cosplayer登記證」或「攝影師入場證」的人士，可用專屬通道進場，無需跟隨等候進入Hall 1的隊伍，攝影師及Cosplayer通行證收費加價10%。



今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

未持有攝影師通行證者不能使用大型相機拍照

香港動漫電玩節由2024年起向Cosplay（角色扮演）攝影師及Cosplayer收費，今年兩款通行證將分別加價20元和5元至220元和50元，加幅為10%。

通行證將限量發售，攝影師入場證每日僅售600張，證件將容許攝影師在上午11時自由出入Hall3和Hall5。未持有通行證者將不能使用大型相機拍照。Cosplayer通行證則限售4,500張，同樣容許Cosplayer上午11時起自由出入Hall 3和Hall 5。

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（湯致遠攝）

今屆動漫節2026將撥出整個首次使用的Hall 5作CosParadise，場內設有登記處、更衣室、以及舞台作表演用途。場地可容納入場入數增加7,000人，至38,000人。

第二十七屆香港動漫電玩節門票詳情：

ACGHK 全票 $50

小童全票 $25

動漫節快線門票 $150

旅客全票 $80

小童旅客全票 $25

Hall 3 門票 $30

CosParadise 入場證 $220

Cosplayer 登記證 $5

