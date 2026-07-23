被譽為「美國Pop Art教父」的Ron English今日（23日）現身於香港動漫電玩節現場，率先曝光由他親自設計的四款「清仔Grin系列」限量版畫作及一款限量藝術玩具，同場更展出120厘米高的立體「清仔Grin」。



Ron English透露，他每次來香港都喜歡到商場裡逛玩具店，欣賞各式各樣的玩具設計。他指外國鮮少有整棟商場賣玩具，所以會一家一家慢慢逛。



「美國Pop Art教父」Ron English聯同「出前一丁」，攜手推出限量版「清仔Grin」藝術玩具。（梁鵬威攝）

四幅不同造型的「清仔 Grin」限量版畫作，分別代表「連結」（Got You!）、「力量」（Power）、「活力」（Stay Active）及「微笑」（Peaceful Smile）。（梁鵬威攝）

清仔首次化身成藝術收藏品，融入標誌性「Grin」笑容。（梁鵬威攝）

清仔首次化身成藝術收藏品，融入標誌性「Grin」笑容。（梁鵬威攝）

限量版「清仔Grin」打造全新形象

今次合作由日清食品與Ron English攜手，以其標誌性的「Grin」美學重新演繹經典品牌代言人清仔。「清仔Grin系列」由四幅限定版畫作組成，將標誌性的Grin美學融入到清仔的笑容。

四款作品標題分別代表「連結」（Got You!）、「力量」（Power）、「活力」（Stay Active）及「微笑」（Peaceful Smile），展現樂觀積極的人生態度，體現出前一丁精神。目前這四幅原畫已獲日本官方正式收藏，展覽現場則同步展示出版畫與立體雕塑。

與此同時，會埸更推岀同系列包括四款46乘46厘米、不同造型及表情的限量版畫作，每款限量50件，均附有藝術家親筆簽名；另推出一款15厘米高的「清仔Grin」限量藝術玩具。

Ron English大談玩具哲理，又稱創作靈感來自日常。（梁鵬威攝）

清仔首次化身成藝術收藏品，融入標誌性「Grin」笑容。（梁鵬威攝）

「美國Pop Art教父」Ron English聯同「出前一丁」，攜手推出限量版「清仔Grin」藝術玩具。（梁鵬威攝）

清仔破格加入「尖牙」 Ron English感謝日清給予創作自由

Ron English 指「清仔」不單是一個品牌吉祥物，更是一個充滿魅力的經典角色，而且清仔跨越了多個時代，包裝一直很經典，Ron English 非常想把清仔帶入他的藝術世界裡。因此，把清仔結合了他最經典、最具代表性的元素——「Grin」。

他亦特別感謝日清團隊給予極大的創作自由，鼓勵他「盡情玩」，將清仔的形象變得更有趣玩味，他又透露，為清仔加上了少用的尖牙，讓清仔看起來帶點驚悚的趣味感。

「美國Pop Art教父」Ron English聯同「出前一丁」，攜手推出限量版「清仔Grin」藝術玩具。（梁鵬威攝）

Ron English大談玩具哲理，又稱創作靈感來自日常。（梁鵬威攝）

「美國Pop Art教父」Ron English聯同「出前一丁」，攜手推出限量版「清仔Grin」藝術玩具。（梁鵬威攝）

同場加映「虛構漫畫」系列 創作出來各款漫畫封面

除了「清仔」聯名系列，他更介紹「虛構漫畫作品封面」，他指靈感大多來自日常生活，每當翻開舊漫畫，腦袋會不停浮現各種「如果這樣做會很酷」的想法，巧妙地把幽默和天馬行空的點子結合起，創作出來各款漫畫封面，例如外星人狂歡地《54區》，以及為了變成獨角獸而自行動手術的《可憐獨角獸》等。他又展示這些漫畫封面背後設有磁石，能讓收藏家輕鬆展示在牆面。

Ron English大談玩具哲理 香港玩具舖一家一家慢慢逛

Ron English說：「你擁有的每一個小玩具，都會帶給你一點小確幸；你擁有的玩具愈多，你的快樂也就愈多。」因此，每次來香港都喜歡到商場裡逛玩具店，欣賞各式各樣的玩具設計。他指，外國鮮少有整棟商場賣玩具具，所以會一家一家慢慢逛。他更透露家中擺滿了收藏多年的玩具，每一件都是心頭好。

同埸展覽Ron English創作的「虛構漫畫系列」及其他作品。（梁鵬威攝）