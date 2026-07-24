的士小巴專用氣站氣價8月勁減　每公升減$0.91　大連排氣站$3.65

機電工程署今日（24日）宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在8月1日至8月31日期間的車用石油氣上限價格。機電工程署發言人說，8月1日的調整反映本月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.65元至4.59元不等，跌幅為每公升0.91元。



機電工程署7月24日宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在8月1日至8月31日期間的車用石油氣上限價格。（資料圖片/黃浩謙攝）

機電工程署指，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂，該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素，國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年二月一日及六月一日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。

8月車用石油氣上限價格為每公升3.65元至4.59元不等

機電署指8月1日的調整反映7月國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升每公升3.65元至4.59元不等，跌幅為每公升0.91元，價格最平的為統稱「大連排氣站」的葵涌葵安道氣店。

8月車用石油氣上限價格一覽：

專用加氣站/7月車用石油氣上限價格（$/公升）/8月車用石油氣上限價格（$/公升）

葵涌葵安道/4.56/3.65

美孚深旺道/4.63/3.72

觀塘偉樂街/4.69/3.78

九龍灣祥業街/4.73/3.82

西九龍翱翔道/4.74/3.83

大埔元洲仔/4.80/3.89

元朗德業街/4.91/4.00

馬鞍山恆耀街/4.93/4.02

灣仔馬師道/4.94/4.03

上環豐物道/4.97/4.06

屯門業旺路/5.07/4.16

柴灣豐業街/5.50/4.59

