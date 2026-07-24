國泰航空燃油附加費｜暑假檔8.1起加4成　日韓台$339、長途$1362

【燃油附加費／CX／國泰航空】中東局勢再度升溫，國際油價續波動。國泰航空今日（24日）公布調整燃油附加費，整體上調客運燃油附加費約40%，將於下周六（8月1日）生效，短途航班（即日韓台）由241元加至339元、中程航班由448元加至633元；長途航班由965元加至1,362元；僅往來香港至內地的航班加兩成。



國泰航空解釋，隨着中東地區緊張局勢升級，近期航空燃油價格再度上升，又指今次燃油附加費的調整為今年4月以來首次上調，調整後仍低於4月時的高位。



國泰航空7月24日調整燃油附加費，新費用將於8月1日生效。（資料圖片／葉志明攝）

國泰航空︰中東地區緊張局勢升級 上調燃油附加費

國際油價飆升，今年3月初多間本地航空公司，相繼宣布提早調整客運燃油附加費。國泰航空今日（24日）公布最新調整，指隨着中東地區緊張局勢升級，航空燃油價格再度上升，新費用將於8月1日生效，將繼續每兩周檢視一次。

國泰航空表示，是次調整客運燃油附加費，是自今年4月以來首次上調，但調整後仍低於4月時的高位，又指自5月起曾多次下調燃油附加費，顯示現行機制能有效反映航空燃油價格的升跌變化。

國泰航空除了香港往返中國內地航班外，短途、中途及長途航班的燃油附加費，加幅都約四成。（資料圖片／葉志明攝）

日韓台航班加至339元 長途航班加至1362元

短途航班方面，即往返香港至日本、韓國、台灣及東南亞（不包括內地航班），由241元加至339元，即加幅達40.6%。

中程航班方面，即往返香港至南亞次大陸，由448元加至633元，加幅達41.3%。

長途航班方面，即往來香港至西南太平洋地區、北美、歐洲、中東和非洲，由965元加至1,362元，加幅達41.1%。

國泰航空每兩周檢視燃油附加費水平，按機制作出調整。（資料圖片）

香港往返內地航班加幅20% 北上收198元

香港往中國內地的航班，由165元加至198元，即加幅20%。

中國內地往香港的航班，由人民幣135元加至162元，加幅同樣20%。