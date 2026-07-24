動漫節2026重燃爆旋陀螺熱　數十陀螺盤GO SHOOT　萬信稱不設即售

動漫節2026今日（24日）開幕，爆旋陀螺事隔十多年再擺攤，設置了20個陀螺盤供玩家對戰，現場熱鬧非常。不過，現場不設即場購買，只供事先預約的客人購買。陀螺代理商萬信有限公司總經理羅錦旺指，每日有300個名額，已全部爆滿，對於未能滿足所有有意購買陀螺的玩家的需要感可惜，指曾與主辦方斡旋，但對方以安全為由拒絕即場購買。



爆旋陀螺事隔十多年再擺攤，設置了20個陀螺盤供玩家對戰，令現場熱鬧非常。（梁鵬威攝）

爆旋陀螺事隔十多年再擺攤，設置了20個陀螺盤供玩家對戰，令現場熱鬧非常。（梁鵬威攝）

爆旋陀螺事隔十多年再擺攤，設置了20個陀螺盤供玩家對戰，令現場熱鬧非常。（梁鵬威攝）

現場設置20個陀螺盤供玩家對戰

爆旋陀螺的攤檔設置了20個陀螺盤供玩家對戰，令現場熱鬧非常。帶同一整盒陀螺到現場的黃先生指，自己來動漫節的其中一個主要目的便是玩陀螺。他平時多在家附近玩，靠玩家自行帶陀螺盤，同時只有五、六個，但今日會場有20個，他認為氣氛十分熱鬧。

黃先生帶一整盒陀螺到現場。（洪戩昊攝）

母親願花近千元買了七款陀螺給兒子因陀螺不是電子產品

對戰區的後方則有陀螺展覽及供事先預約的客人購買陀螺的櫃檯。霍小姐和兒子是客人之一，豪花近千元買了七款陀螺。霍小姐指，平時不少陀螺也被炒貴了，難得可在動漫節買原價陀螺，於是便特地到場，除了陀螺外便不會買其他東西。

霍小姐和兒子豪花近千元買了七款陀螺。（洪戩昊攝）

被問及為甚麼這麼願意花錢給兒子買玩具，霍小姐則指平時也會鼓勵兒子玩陀螺，而不是電子產品。

陀螺代理商萬信有限公司總經理羅錦旺指，每日有300個名額，現時已全部爆滿。現場提供十款陀螺，每人每款只可購買一隻，意味一日最多能賣3,000隻。對於未能滿足所有有意購買陀螺的玩家的需要，他大嘆可惜，指曾與主辦方斡旋，但對方以安全為由拒絕即場購買。