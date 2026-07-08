2026動漫節｜展售各地懷舊玩具　《鬼滅之刃》聲優訪港見粉絲

第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日於會展舉行。今年增設兩個新展區，包括「發掘島（Dig Dig Island）」及「Comix Pop」，展出懷舊玩具、絕版「鐵人兄弟」作品、本地漫畫家曹志豪的原創新作品等。



此外，日本虛擬偶像「hololive」組合成員角卷綿芽、獅白牡丹將首次來港，聲優上坂堇、曾聲演《鬼滅之刃》的河西健吾等人亦會於活動與粉絲見面。



第27節動漫電玩節將於7月24日開幕。（呂婉盈攝）

盧子英新展賣懷舊珍藏品 彭順特價出售古董玩具

今年動漫節的其中一個新展區為「發掘島經典•懷舊•個人收藏玩具展銷會」，由本地動畫家及玩具收藏家盧子英策劃，展售來自世界各地的懷舊玩具及漫畫原手稿等。當中有60年代第一期的原版日本週刊《少年JUMP》、本地漫畫家區錦銓90年代的畫稿等。本地導演彭順亦會展出上世紀50至80年代的港產玩具藏品，包括鐵皮太空玩具，並以特價出售本地及日本製造的古董玩具。

「發掘島」內亦有收藏家專題展覽，當中包括《怪誕城之夜》（Nightmare Before Christmas)玩具精品收藏量最高的世界健力士黃耀強、《龍珠》收藏家鄧展權等。創作組合「鐵人兄弟」的曾志威、王信明和馬志雄，亦將於「鐵人25周年珍藏展」展出新舊鐵人作品，包括絕版及最新作品。

「發掘島」將展出一系列懷舊玩具及珍藏品。（呂婉盈攝）

第一屆「武林大會」 漫畫家為粉絲現場作畫

另一個全新展區是「Comix Pop」，策展人溫紹倫稱之為「本地漫畫界武林大會」，匯聚殿堂漫畫大師及新晉漫畫家，包括曾獲日本國際漫畫賞銅獎的曹志豪，將出售一系列新書、畫作、原創周邊等。展區更有「你想點就點」環節，入場人士可以提出自己喜愛的角色，漫畫家會現場作畫並售予粉絲。

《鬼滅之刃》聲優、人氣虛擬偶像首來港與粉絲見面

日本虛擬偶像「hololive」組合成員獅白牡丹、角卷綿芽，亦將於今年動漫節首度來港，並會在主舞台上與觀眾見面。此外，曾於《鬼滅之刃》聲演時透無一郎的日本聲優河健西吾、聲優兼歌手上坂堇、梶原岳人及財部亮治亦於動漫節現身，與粉絲舉行見面會。

場地擴大可容納多7000人 快線門票限量發售

大會表示，今年動漫節有201個參展商及689位參展個人，為歷年規模最大。是次同人活動陣容亦創新高，「創天綜合同人祭」的同人攤位數量有621個，比去年增加。

過往動漫節經常出現「打蛇餅」情況甚至引發爭執，曾有不少市民指主辦方安排不妥當。為縮短輪候時間，是次展場由會展Hall 1及Hall 3擴展至Hall 5，總面積較去年增加一成，能夠容納38000人，比去年可容納人數多出7000人。

此外，主辦方今年推出一共8種門票，其中「動漫節快線門票」及能夠直達上層的「Hall 3門票」將限量發售。大會亦採取單向分流方案，入場人士由Hall 1進入後再到Hall 3，最後再到Hall 5，然後離場，不可回流，以確保人流暢通，並節省場外輪候人士的時間。

「ACGHK全票」、「小童全票」、「旅客全票」、「小童旅客全票」、「Hall 3門票」及「動漫節快線門票」已於動漫節平台發售；實體「ACGHK全票」則於7月10日起於指定便利店預售；「Cosplayer 登記證」及「Cos Paradise 攝影師入場證」亦會於7月13日起於動漫節平台發售。