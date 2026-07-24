紅霞風球｜國泰：正密切留意對香港的影響　未來數天或有航班取消

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／國泰／航班取消】熱帶氣旋「紅霞」正逼近廣東沿岸，天文台今晚（24日）8時40分發出一號風球，並考慮在明日下午改發3號風球。國泰航空表示，正密切留意紅霞逼近對香港的潛在影響，未來數天的航班將很可能會有所調整或取消，具體情況將視乎颱風路徑、時間及實際情況而定。



香港航空預料於周六（25日）至周日（26日）離港及抵港之航班可能受到延誤及取消；大灣區航空亦指，隨着天氣變化，航班或會有所調整。



強烈熱帶風暴紅霞7月24日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

天文台表示，紅霞會在今晚及明早（25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。天文台指，紅霞較大機會在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性，即可能會發出8號風球。

國泰表示，未來數天的航班將很可能會有所調整或取消，具體情況將視乎颱風路徑、時間及實際情況而定。（國泰航空網頁）

國泰航空表示，會繼續更新網站以提供最新消息，建議旅客在前往機場前先查看航班狀況，國泰現豁免更改機票及取消航班的手續費用，以便客人能輕鬆安排行程；如航班需要取消，國泰將自動為受影響旅客重新安排至下一班可提供座位的航班，亦鼓勵所有受影響的旅客前往自助訂位管理服務自行重新安排旅程。

港航：周六至周日離港及抵港航班可能延誤及取消

香港航空表示，紅霞正接近香港，香港航空正密切監察其對航班運作的潛在影響。目前航班運作正常，但預料於周六至周日離港及抵港之航班可能受到延誤及取消。

大灣區航空：航班隨天氣變化調整

大灣區航空表示，正密切留意強烈熱帶風暴紅霞對航班可能造成的影響，隨着天氣變化，航班或會有所調整，會將最新航班資訊透過短訊或電郵通知乘客。大灣區航空建議，乘客在出發前往機場前，在網站查閱最新航班狀態。