紅霞風球｜天文台研周六下午改發3號風球　一情況晚上或需發8號

【一號戒備信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／一號風球／三號風球】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）逼近廣東沿岸，天文台今晚（24日）8時40分發出一號戒備信號，並會考慮在明日（25日，星期六）下午改發3號風球。



天文台表示，預料紅霞較大可能在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性，即發8號風球。



熱帶氣旋紅霞（強烈熱帶風暴級）7月24日香港時間晚上的衛星雲圖示，其組織更加緊密。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴紅霞7月24日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴紅霞今日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。天文台預測移動路徑圖顯示，紅霞會在周日（26日）初時在天文台東面約110公里的汕尾登陸。

紅霞至明早與港保持超過300公里距離 一號風球至少維持至明日中午

天文台表示，根據現時預測，紅霞會在今晚及明早（25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。受紅霞的外圍下沉氣流影響，明日日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台7月24日下午5時更新強烈熱帶風暴紅霞的預測位置和強度。（天文台圖片）

天文台今午稱視乎3項條件 明午或改發3號風球

天文台今午已預告，隨着紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日（25日）稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎三項條件，考慮明午改發更高熱帶氣旋信號，即三號強風信號。

．紅霞的強度變化

．紅霞的強風區與本港的距離

．本港的風力情況



今晚表明會考慮在明日下午改發3號風球

天文台在今晚今發出一號風球後表示，隨着紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

熱帶氣旋紅霞7月24日下午的衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

天文台：如紅霞較偏西路徑移動 烈風區可能影響本港部分沿岸地區

天文台近日的預測均料紅霞會在香港以東的廣東東部登陸，即屬「東登」，今早已將紅霞的預測登陸地點，向西移約100公里，由惠來與陸豐之間，改為料在香港天文台東面約110公里的汕尾登陸，今日下午在九天天氣預報中，也首次預測周日（26日）時高地達風力達8級，即吹烈風。

預測登陸地點會否再西移至更靠近本港？天文台在一號風球生效後表示，預料紅霞較大可能在周日初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

天文台7月24日晚上的強烈熱帶風暴紅霞預測移動路徑圖顯示，紅霞會在7月26日初時在天文台東面約110公里的汕尾登陸。（天文台圖片）

天文台7月24日下午4時半更新的九天天氣預報，料7月26日初時高地風力達8級。（天文台截圖）

明天的天氣︰日間酷熱 稍後時間離岸及高地吹強風

天文台今午4時半更新九天天氣預報，料明日（25日）市區氣溫27度至33度，相對濕度70%至95%；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；吹西至西北風4至5級，稍後5至6級，離岸及高地7級，而7級正屬於強風程度。

天文台上調周日風力 初時高地吹8級烈風

天文台並上調下周日（26日）的風力，料當日市區氣溫26度至30度，相對濕度80%至95%；多雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪；西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，而8級正屬於烈風程度。