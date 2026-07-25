狗隻進入食肆｜實施逾兩周　 31間食肆退出計劃包括酒樓、快餐店

容許狗隻進入獲批准餐廳措施實施超過兩星期，環境及生態局局長謝展寰表示，至今有31間餐廳退出計劃，包括中式酒樓和快餐店。另外，當局至今接獲約65宗投訴，謝展寰表示，對比食環署一年收到的10多萬宗投訴，數量相對較少。



容許狗隻進入獲批准餐廳措施實施超過兩星期，至今有31間餐廳退出計劃。（資料圖片)

餐廳退出計劃主因是客人不太接受

截至本月9日，逾940間餐廳獲批准狗隻進入食肆。謝展寰接受港台節目《星期六問責》時指，至今有31間餐廳取消容許狗隻進入，包括茶餐廳、中式酒樓、快餐店和酒吧等。他認為，主因是發現客人不太接受，並非餐廳硬件有問題。他指，若果客人大多為寵物主人，附近有很多人遛狗，成功機會相對較大，呼籲食肆申請時要考慮清楚自身定位和客源。

謝展寰認為，引入新法例必然有磨合期，參與的食肆需要作出準備和改變，狗主要適應約束狗隻，其他沒有養狗的食客是否習慣和喜歡等，效果屬於預期之內，當局會加強宣傳教育。

發出70個口頭警告、65宗投訴

他表示，食環署在法例實施兩星期內巡查1.4萬次，發出70個口頭警告，接獲65宗投訴。他指，口頭警告中，有一半因餐廳張貼告示位置不清晰有關；其餘涉及狗主沒有約束好狗隻。

他認為，餐廳的合規情況整體可以，實施第二周起發出的警告數量已經減少，相比署方每年收到十多萬宗投訴，有關新措施涉及的投訴，所佔比例並非特別高。