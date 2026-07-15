消委會狗隻入食肆｜僅24%飼主買寵物保　第三者責任保障必買須知

【消委會／寵物入食肆／寵物保險】由上周四（9日）起，本港首批近千間餐廳容許顧客攜帶狗隻進入，消委會今日（15日）發布的報告指，調查顯示只有24％受訪者已購買寵物保險，另外有近80%寵物保險提供第三者責任保障，能保障寵物引致第三者身體受傷、死亡或財物損失，考慮到將來寵物與第三者接觸的情況增加，消費者購買寵物保險時，應了解保險是否包含第三者責任保障。



若寵物主人已購買附第三者責任保障的保險，狗隻又不幸在餐廳撞倒顧客應如何應對？消委會指，投保人不應私下達成協議或承認責任，以免影響索償結果。下文附上購買寵物保險攻略及狗隻入食肆的應對教學。



2026年7月9日起，首批約1,000間獲食環署批准的食肆容許狗隻進入。（資料圖片）

獲批准食肆須在當眼處張貼「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

購買寵物保險應留意第三者責任保障3大重點

消委會表示，隨着香港寵物友善場所增加，主人帶寵物外出用膳、購物或參與社交活動的機會漸趨頻密，而今年7月9日起，首批約1,000間獲食環署已批准的食肆容許狗隻進入，寵物與第三者接觸的情況增加，因此消費者比較寵物保險時，除了留意醫療保障額外，亦應了解第三者責任保障事項，包括︰

．是否屬於保障項目

．是否與醫療保障共用限額或自負額金額

．是否涵蓋法律費用



消委會7月15日發布的調查顯示，近80%寵物保險已提供第三者責任保障。（資料圖片）

消委會調查︰僅24％受訪者已買寵物保險

消委會今年6月透過其網站、網上價格一覽通及油價資訊通進行小型問卷調查，訪問正飼養或計劃飼養寵物的消費者，共收回104份問卷，寵物主人佔97人，當中24%已購買寵物保險，34%尚未投保但正考慮購買，另有42%未有投保且暫時不感興趣。

近80%寵物保險提供第三者責任保障

另外，消委會調查的24個寵物保險計劃中，有19個提供第三者責任保障，一般作為醫療保障以外的附屬項目，保障寵物引致第三者身體受傷、死亡或財物損失，以及保障投保人在法律上承擔賠償責任。

消委會7月15日發布的調查顯示，24%已購買寵物保險。（資料圖片／夏家朗攝）

市場暫無獨立寵物第三者責任保障 近半受訪者願意考慮購買

消委會並根據調查結果指，保險公司不同計劃的第三者責任保障額、自負額、保障範圍及不保事項均有差異，同時市場上暫無獨立寵物第三者責任保障。消委會認為，隨着寵物友善場所增加，寵物進入人流密集場所的機會上升，例如餐廳、商場、公共空間等，第三者責任風險或更受關注。

調查結果顯示，有47%受訪者指，若市場上有獨立寵物第三者責任保險，或會視乎保費及保障範圍考慮購買，反映部份寵物主人對專門針對該等風險的保障有一定需求。

投保注意事項一覽。（消委會圖片）

寵物餐廳撞倒顧客 已投保主人應如何應對？

消委會指出，寵物第三者責任保與一般醫療保險不同，索償重點不只是「有否發生事故」或「費用多少」，而是誰需負上法律責任。如屬第三者索償，投保人不應與對方私下達成協議或承認責任，以免影響索償結果，應盡快通知保險公司，讓保險公司處理及由專業人士跟進，並視乎情況安排公證行釐清責任。

例如狗隻在餐廳內撞倒顧客並引致顧客受傷，主人不宜在未了解事實及保單要求前，即時承諾承擔全部醫療費用或簽署和解文件。主人較穩妥的做法是記錄各事項，若涉及人身受傷，應保留醫療報告、收據及相關通訊紀錄，除了有助理賠外，亦可減少日後各方對事故經過的爭議。

若狗隻不幸在餐廳撞倒顧客，投保人不應私下達成協議或承認責任，以免影響索償結果。（資料圖片／夏家朗攝）

狗隻發生意外主人應記錄事項︰

．事故時間

．地點

．涉事人士

．寵物狀況

．現場環境

．寵物是否有被牽繩或配戴口罩

．餐廳是否有張貼規則

．是否有閉路電視片段或目擊證人

