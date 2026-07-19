狗隻進入食肆｜11獲准食肆退出計劃　謝展寰稱暫未見到有需要暫緩

食環署本月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，計劃實施後出現不少爭論，有狗主涉嫌違規惹批評，也有獲批准餐廳退出計劃。環境及生態局局長謝展寰今日（19日）表示，暫時收到11宗餐廳退出申請，強調無意規管合資格申請食肆的種類或面積，認為餐廳應自行評估可否吸引狗主光顧。謝展寰指計劃仍處於磨合期，期望透過巡查及教育，減少違規情況，期望餐廳能守法跟足指引，亦呼籲狗主約束好狗隻，暫未見到有需要暫緩計劃。



謝展寰籲餐廳守法 狗主也約束好狗隻

謝展寰今日在Now新聞台節目《大鳴大放》時稱，狗隻准入食肆計劃正處於磨合期，期望餐廳能守法跟足指引，亦呼籲狗主約束好狗隻，暫未看到有需要暫緩政策。

環境及生態局局長謝展寰（中）7月9日狗隻進入食肆首日到食肆視察。（資料圖片/朱子熙攝）

謝展寰相信狗主違規不是一個普遍情況，當局希望透過巡查及教育，在磨合期慢慢將不合規及不對現象消失。謝展寰指，計劃目前只是容許少部份食肆參與，不是大規模，且計劃是自願性，不論食肆或顧客都有選擇，所以看不到需要停止，但是需要慢慢學習，觀察將來有否需要改進地方。

對於短時間內有餐廳退出計劃，謝展寰稱，暫時收到11宗退出個案，強調無意規管合資格申請食肆的種類或面積，認為餐廳應自行評估可否吸引狗主光顧。